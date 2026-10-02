Гонсалу Рамуш заявил, что уход Криштиану Роналду не повлиял на сборную

·48·Спорт
Гонсалу Рамуш заявил, что уход Криштиану Роналду не повлиял на сборную

После крупной победы над Данией сборная Португалии продолжает уверенно идти к поставленным целям, несмотря на шумиху вокруг Криштиану Роналду. Как сообщает Goal.com, встреча Португалия – Дания в рамках Лиги наций УЕФА в Копенгагене завершилась со счетом 4:2, что еще больше укрепило позиции команды в своей группе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Перед игрой основное внимание было приковано к неожиданным событиям, связанным с 41-летним капитаном Криштиану Роналду. Согласно источнику, опытный нападающий покинул расположение сборной в среду, узнав, что его оставляют в запасе второй матч подряд. Несмотря на это, возникшая напряженная ситуация и ажиотаж в СМИ не смогли отвлечь команду от игры.

Уверенная игра и вклад Рамуша

Гонсалу Рамуш, блестяще руководивший атакой сборной на поле, забил гол в ворота соперника и стал соавтором еще одного мяча. Его фирменный стиль игры и эффективные действия позволили практически не заметить отсутствия звездного форварда. В интервью телеканалу РТП после матча Рамуш открыто заявил, что команда не пострадала от внешних факторов.

«Эта ситуация на нас не повлияла», — сказал нападающий. «Внешние проблемы не могут затмить важность сегодняшней игры. Мы хотим побеждать в каждом матче, и сегодня мы именно это и сделали». Результат игры обеспечил португальцам продолжение беспроигрышной серии под руководством нового главного тренера Жорже Жезуша.

Тактические изменения под руководством нового тренера

Гонсалу Рамуш связал позитивные изменения в команде с тактическими идеями и стилем игры главного тренера. По его словам, новый специалист привил команде более четкое понимание игры и упростил задачи футболистов на поле. Высокий уровень взаимопонимания в защите и нападении приносит свои плоды.

«Новый тренер нам очень помогает», — добавил футболист. «У нас есть четкие идеи, мы хорошо знаем, где должен находиться каждый партнер по команде как в защите, так и в атаке. Мне очень нравится играть в таком стиле, он полностью соответствует моим характеристикам». Отбор мяча на половине поля соперника и создание опасных моментов становятся одними из главных факторов, приносящих команде победы.

Жорже Жезуш также в своем послематчевом заявлении подчеркнул, что атмосфера внутри команды здоровая, положив конец возникшим спорным ситуациям. В результате сборная Португалии выходит на новый уровень, доказывая на практике, что может успешно выступать и без своего звездного игрока.

Гонсалу РамушКриштиану РоналдуПортугалияЛига нацийФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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