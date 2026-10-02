Гонсалу Рамуш заявил, что уход Криштиану Роналду не повлиял на сборную

После крупной победы над Данией сборная Португалии продолжает уверенно идти к поставленным целям, несмотря на шумиху вокруг Криштиану Роналду. Как сообщает Goal.com, встреча Португалия – Дания в рамках Лиги наций УЕФА в Копенгагене завершилась со счетом 4:2, что еще больше укрепило позиции команды в своей группе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Перед игрой основное внимание было приковано к неожиданным событиям, связанным с 41-летним капитаном Криштиану Роналду. Согласно источнику, опытный нападающий покинул расположение сборной в среду, узнав, что его оставляют в запасе второй матч подряд. Несмотря на это, возникшая напряженная ситуация и ажиотаж в СМИ не смогли отвлечь команду от игры.

Уверенная игра и вклад Рамуша

Гонсалу Рамуш , блестяще руководивший атакой сборной на поле, забил гол в ворота соперника и стал соавтором еще одного мяча. Его фирменный стиль игры и эффективные действия позволили практически не заметить отсутствия звездного форварда. В интервью телеканалу РТП после матча Рамуш открыто заявил, что команда не пострадала от внешних факторов.

«Эта ситуация на нас не повлияла», — сказал нападающий. «Внешние проблемы не могут затмить важность сегодняшней игры. Мы хотим побеждать в каждом матче, и сегодня мы именно это и сделали». Результат игры обеспечил португальцам продолжение беспроигрышной серии под руководством нового главного тренера Жорже Жезуша.

Тактические изменения под руководством нового тренера

Гонсалу Рамуш связал позитивные изменения в команде с тактическими идеями и стилем игры главного тренера. По его словам, новый специалист привил команде более четкое понимание игры и упростил задачи футболистов на поле. Высокий уровень взаимопонимания в защите и нападении приносит свои плоды.

«Новый тренер нам очень помогает», — добавил футболист. «У нас есть четкие идеи, мы хорошо знаем, где должен находиться каждый партнер по команде как в защите, так и в атаке. Мне очень нравится играть в таком стиле, он полностью соответствует моим характеристикам». Отбор мяча на половине поля соперника и создание опасных моментов становятся одними из главных факторов, приносящих команде победы.

Жорже Жезуш также в своем послематчевом заявлении подчеркнул, что атмосфера внутри команды здоровая, положив конец возникшим спорным ситуациям. В результате сборная Португалии выходит на новый уровень, доказывая на практике, что может успешно выступать и без своего звездного игрока.