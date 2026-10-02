Грэм Поттер пошутил о кадровом кризисе в сборной Швеции и Манчестер Сити

·3·Спорт
Грэм Поттер пошутил о кадровом кризисе в сборной Швеции и Манчестер Сити

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал беспрецедентную волну травм и вирусную инфекцию, накрывшую команду, с долей черного юмора. Как сообщает Goal.com, перед решающим матчем Лиги наций УЕФА против Боснии и Герцеговины национальная команда лишилась сразу 11 футболистов. Об этом Goal.com сообщает.

Этот кадровый дефицит, возникший во время международной паузы, шокировал шведскую футбольную общественность. Сначала Таха Али, Густав Нильссон и Маттиас Сванберг выбыли из строя еще до сбора, а позже Эмиль Хольм, Яльмар Экдаль и основной нападающий Александер Исак также были вынуждены покинуть состав из-за травм.

Кадровый кризис и вирусная атака

Ситуация еще больше обострилась после игры с Польшей. Внезапная вирусная инфекция в лагере вывела из строя еще пятерых игроков, заставив тренерский штаб в экстренном порядке искать варианты замены. В итоге потеря 11 ключевых футболистов за один сбор резко снизила шансы команды перед выездным матчем в Зенице.

Бывший нападающий сборной Швеции Юхан Эльмандер в интервью изданию Радиоспортен признался, что за свою карьеру ни разу не сталкивался с подобной чрезвычайной медицинской ситуацией. Аналитик СВТ Магнус Эрикссон поддержал это мнение, подчеркнув, что волна травм такого масштаба серьезно повлияет на потенциал команды.

Шутка Грэма Поттера и оценка ситуации

Говоря о сложной ситуации в команде на пресс-конференции, бывший наставник Челси Грэм Поттер сказал: «Нас накрыла инфекция или вирус. Это, конечно, не идеальная ситуация». Однако, чтобы немного разрядить обстановку, английский специалист отпустил шутку, намекнув на события вне футбольного поля в английском футболе.

Поттер иронично сравнил ситуацию: «Это как количество обвинений, предъявленных клубу Манчестер Сити». Тем не менее, тренер более серьезно подошел к широкому контексту вокруг манчестерского клуба, добавив, что эта ситуация в целом не идет на пользу футболу и чемпионату Англии, и на самом деле она печальна.

Говоря о предстоящем ответственном выездном матче, Грэм Поттер заявил, что сосредоточен на достижении победы с имеющимся составом. Он отметил, что хотел бы жить в мире, где все футболисты здоровы, но нынешняя реальность такова.

Грэм ПоттерШвецияМанчестер СитиЛига нацийФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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