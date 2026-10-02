Ренату Вейга отказался комментировать конфликт с Криштиану Роналду

Несмотря на важную победу сборной Португалии над Данией в рамках Лиги наций, основное внимание после матча было приковано к неожиданному конфликту внутри команды и последовавшему за ним молчанию. Официальные лица Федерации футбола Португалии категорически запретили защитнику Ренату Вейге давать комментарии СМИ по поводу ситуации с капитаном команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Одержав победу в Копенгагене со счетом 4:2, португальцы смогли стереть из памяти болезненное поражение в четвертьфинале. Однако уход ветерана-нападающего из расположения команды после разногласий с главным тренером Жорже Жезушем накалил атмосферу в раздевалке. Стало известно, что 41-летний форвард, недовольный тем, что его снова оставили в запасе, покинул базу всего за 24 часа до игры.

Общаясь с представителями СМИ в смешанной зоне после матча, центральный защитник Ренату Вейга сначала остановился на общей игре команды. Молодой футболист, ставший партнером Рубена Диаша, высоко оценил трудную победу на поле соперника: «Это была идеальная командная игра на очень тяжелом поле против сильного оппонента», — подчеркнул он.

Строгий запрет для прессы и ответ Вейги

Однако настойчивые вопросы журналистов о конфликте вокруг Криштиану Роналду поставили защитника в неловкое положение. Бросив взгляд на сотрудника пресс-службы федерации, футболист дал понять, что не имеет права раскрывать ситуацию. «Я очень близок с Криштиану Роналду, и он знает, как он мне дорог, но я получил указание, что говорить на эту тему запрещено», — признался он в беседе с репортерами.

Тем не менее, защитник 2003 года рождения, отыгравший все три матча под руководством нового тренерского штаба без замен, выразил преданность своим обязанностям в национальной сборной. По его словам, защищать честь Португалии — величайшая привилегия для каждого футболиста, и он готов отдавать все силы каждый раз, выходя на поле.

Отметив, что тактика под руководством Жорже Жезуша постепенно приносит свои плоды, Вейга добавил, что команда движется вперед. Сборная теперь сосредоточена на последнем матче международного перерыва, однако то, как это напряжение в раздевалке повлияет на будущие встречи команды, вызывает большой интерес у футбольной общественности.