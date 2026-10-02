Первый матч Португалии без Криштиану Роналду и напряженная игра с Данией

·30·Спорт
Первый матч Португалии без Криштиану Роналду и напряженная игра с Данией

В футбольном мире тень любой звезды велика, но сборная Португалии, вышедшая на поле без Криштиану Роналду, подарила болельщикам настоящее голевое шоу и матч, полный острой борьбы. Встреча между Данией и Португалией запомнилась атакующей игрой хозяев и их уязвимостями в обороне. Как сообщает Goal.com, матч изобиловал четырьмя голами и множеством опасных моментов, а в итоге португальцы одержали победу со счетом 4:2. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Перед игрой тренер Жорже Жезуш подчеркнул, что готов начать новую главу после эпохи Криштиану Роналду и его совесть в этом плане чиста. Несмотря на то, что КР7 не появился на поле, его личность оставалась в центре обсуждений. В частности, Рафаэл Леау, которому тренер доверил легендарную футболку с номером 7, действовал под огромным давлением.

Испытание Рафаэла Леау под 7-м номером

Для нападающего «Милана» Рафаэла Леау этот матч стал своеобразным тестом. По ходу встречи он продемонстрировал как яркие моменты, так и грубые ошибки. В первые минуты он смещался с фланга в центр и был близок к взятию ворот, однако упустил выгодные шансы и терял мяч в решающие моменты.

В итоге на 63-й минуте главный тренер заменил его на Тринкана. Тем не менее, выход на поле под 7-м номером в первом официальном матче без Криштиану Роналду был расценен как важный сигнал, предвещающий грядущие перемены.

Знаменитое празднование Расмуса Хёйлунна

Одним из самых запоминающихся моментов матча стало празднование гола датского нападающего Расмуса Хёйлунна. На 53-й минуте он сравнял счет до 2:2, поразив болельщиков. Хёйлунн характерно подпрыгнул, повторив знаменитое празднование «сиууум», принадлежащее Криштиану Роналду.

Нападающий «Наполи» ранее уже использовал этот стиль и открыто заявлял, что КР7 является его кумиром. Хотя этот жест вызвал различные споры среди болельщиков и экспертов, Хёйлунн принес большую пользу своей команде активностью на поле и забитым голом. Такие яркие события в ходе игры еще раз показали, насколько интересной будет эпоха после Роналду.

Криштиану РоналдуПортугалияДанияРафаэл ЛеауРасмус Хёйлунн
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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