Бруну Фернандеш не смог молчать: уход Роналду и секреты команды раскрыты

·41·Спорт
Бруну Фернандеш не смог молчать: уход Роналду и секреты команды раскрыты

Капитан сборной Португалии Бруну Фернандеш накануне важного матча против Норвегии в рамках 4-го тура Лиги наций отреагировал на шумиху вокруг ухода Криштиану Роналду из команды. Капитан призвал всех прекратить разделение и сохранить уважение к легендарной звезде.

В интервью известному португальскому изданию А Бола Фернандеш раскрыл детали атмосферы внутри сборной, своей личной беседы с Роналду и возникшей напряженности.

«Я поговорил с Криштиану»: искреннее признание капитана

Бруну Фернандеш особо отметил, что ничто не сможет изменить значение Криштиану Роналду для национального футбола:

  • Вечный статус: «Что бы ни случилось, Криштиану Роналду останется вечным главным символом сборной Португалии, португальского футбола и нашей страны. Он не только один из величайших футболистов в истории, но и человек, занявший глубокое место в сердце каждого португальца», — сказал Фернандеш.

  • Личная беседа: Капитан сообщил, что лично поговорил с Роналду, и заявил, что его заслуги должны стоить выше любых спорных решений.

Есть ли раскол в команде?

Капитан также дал четкий ответ на различные слухи о группировках, распространившиеся в средствах массовой информации:

  • «Семейный вопрос»: По его словам, любая семья решает свои проблемы за закрытыми дверями, и национальная сборная должна идти по этому же пути. Внутри команды нет никакого разделения на группы.

  • Внимание на поле: Футболист проводят свободное время вместе за отдыхом и игрой в карты, чтобы не обращать внимания на внешнее давление.

«Я прошу наш народ не разделяться на два лагеря, а относиться с уважением ко всем участникам ситуации. Криш был и остается нашей иконой», — подытожил Бруну.

Бруну ФернандешКриштиану Роналдусборная ПортугалииЛига наций
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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