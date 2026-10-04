Бруну Фернандеш не смог молчать: уход Роналду и секреты команды раскрыты

Капитан сборной Португалии Бруну Фернандеш накануне важного матча против Норвегии в рамках 4-го тура Лиги наций отреагировал на шумиху вокруг ухода Криштиану Роналду из команды. Капитан призвал всех прекратить разделение и сохранить уважение к легендарной звезде.

В интервью известному португальскому изданию А Бола Фернандеш раскрыл детали атмосферы внутри сборной, своей личной беседы с Роналду и возникшей напряженности.

«Я поговорил с Криштиану»: искреннее признание капитана

Бруну Фернандеш особо отметил, что ничто не сможет изменить значение Криштиану Роналду для национального футбола:

Вечный статус: «Что бы ни случилось, Криштиану Роналду останется вечным главным символом сборной Португалии, португальского футбола и нашей страны. Он не только один из величайших футболистов в истории, но и человек, занявший глубокое место в сердце каждого португальца», — сказал Фернандеш.

Личная беседа: Капитан сообщил, что лично поговорил с Роналду, и заявил, что его заслуги должны стоить выше любых спорных решений.

Есть ли раскол в команде?

Капитан также дал четкий ответ на различные слухи о группировках, распространившиеся в средствах массовой информации:

«Семейный вопрос»: По его словам, любая семья решает свои проблемы за закрытыми дверями, и национальная сборная должна идти по этому же пути. Внутри команды нет никакого разделения на группы.

Внимание на поле: Футболист проводят свободное время вместе за отдыхом и игрой в карты, чтобы не обращать внимания на внешнее давление.