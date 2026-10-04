Флагман Huawei Мате 90 Pro Max и возможности нового Кирин 9050 Pro прошли тестирование

Очередной флагман компании Huawei — Мате 90 Pro Max и его «сердце», новый процессор Кирин 9050 Pro, прошли серию независимых тестов. Согласно данным иксбт.ком, данное устройство продемонстрировало способность составить серьезную конкуренцию чипам Qualcomm, MediaTek и Apple, занимающим лидирующие позиции на рынке мобильных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как передает аналитический ресурс ГикБай, процессор нового поколения обладает значительным преимуществом по сравнению с предшественником. В частности, в некоторых тяжелых игровых сценариях устройство приблизилось к показателям современных флагманов, а по некоторым параметрам даже превзошло их.

Инновационные технологии и архитектура

Чип Кирин 9050 Pro разработан Huawei и стал первым СоК, основанным на передовой технологии под названием «логическая сборка» (ЛогикФолдинг). Этот подход позволяет вертикально объединять несколько активных слоев кремния. В результате обеспечивается значительное увеличение плотности транзисторов без пропорционального увеличения общей площади кристалла.

В состав процессора входит 9-ядерный CPU с поддержкой 16 потоков. Вычислительные ядра разделены на четыре кластера, включая одно сверхмощное ядро, два производительных ядра, четыре энергоэффективных ядра и еще два ядра с крайне низким энергопотреблением. По данным Huawei, производительность многоядерного CPU выросла на 23%, графические возможности — на 40%, а скорость работы NPU для задач AI увеличилась на 140%. Общая скорость работы устройства выросла на 31%.

Игровые тесты и графические возможности

В популярной игре Геншин Импакт смартфон Мате 90 Pro Max поддерживал стабильно высокую частоту кадров при разрешении 890п и среднем энергопотреблении 4,2 В. По данным ГикБай, в этом сценарии смартфон показал более высокую эффективность, чем некоторые устройства на чипах Snapdragon, приблизившись к передовым моделям на процессорах Apple. В игре Вутеринг Вавес частота кадров также выросла по сравнению с предыдущим поколением, а энергопотребление снизилось, что свидетельствует об улучшении общей эффективности платформы.

Наивысшие результаты наблюдаются в играх, оптимизированных специально для HarmonyOS. Если приложение не адаптировано под платформу и запускается через слой трансляции, часть ресурсов тратится на преобразование команд, что снижает эффективность. При этом Huawei добавила в устройство технологии интеллектуального ХДР, масштабирование изображения с помощью AI (в связке NPU и GPU), улучшенную аппаратную трассировку лучей и расширение динамического диапазона даже в играх, которые изначально не поддерживают ХДР.

Емкость аккумулятора и автономность

Наряду с ростом производительности увеличилось и время автономной работы смартфона. Мате 90 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 6800 mAh вместо прежних 6000 mAh. По результатам тестов ГикБай, устройство проработало без подзарядки 9 часов 56 минут — это на 1 час 42 минуты больше, чем у предыдущей модели.