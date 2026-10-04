Поставлена ли точка в конфликте? Жорже Жезуш согласился на тайную встречу с Роналду

·42·Спорт
Поставлена ли точка в конфликте? Жорже Жезуш согласился на тайную встречу с Роналду

В крупном конфликте, оказавшемся в центре внимания португальского футбола, произошел неожиданный поворот. Главный тренер сборной Жорже Жезуш согласился встретиться с капитаном Криштиану Роналду, со скандалом покинувшим расположение команды, чтобы урегулировать ситуацию.

Как сообщает авторитетное португальское издание А Бола, Федерация футбола страны взяла на себя официальное посредничество в примирении сторон.

Переговоры на нейтральной территории: Федерация ждет ответа от Роналду

Федерация футбола Португалии (ФПФ) активно работает над снижением напряжения вокруг национальной сборной:

  • Согласие тренера: Опытный специалист Жорже Жезуш официально принял предложение федерации о проведении встречи и поиске выхода из конфликта.

  • Связь с Мадридом: В настоящее время представители федерации ведут переговоры с доверенными лицами Криштиану Роналду, находящегося в Мадриде, и ожидают окончательного согласия звездного форварда.

  • Нейтральное поле: В целях снижения напряженности диалог между сторонами планируется организовать на нейтральной территории.

С чего начались разногласия?

Серьезное похолодание в отношениях между наставником и подопечным обострилось после матча против Норвегии (2:1):

  • В этой игре 41-летний Роналду ожидал выхода на поле во втором тайме, но был вынужден провести все 90 минут на скамейке запасных.

  • В результате капитан неожиданно покинул расположение команды в Копенгагене и улетел в Мадрид.

Сегодня, 4 октября, сборная Португалии в рамках Лиги наций УЕФА вновь примет Норвегию на стадионе «Драгау» в Порту. На фоне этого важного матча примирение тренера и звездного футболиста находится в центре внимания всей страны.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушФедерация футбола ПортугалииЛига наций УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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