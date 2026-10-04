Испания обыграла Чехию со счетом 3:1

В матче группового этапа Лиги наций между сборными Испании и Чехии победу со счетом 3:1 одержала Испания. Испанцы начали встречу активно и открыли счет уже на 6-й минуте. Ламин Ямаль записал свое имя на табло.

На 35-й минуте Родри забил второй гол Испании. Таким образом, к концу первого тайма испанцы вели со счетом 2:0.

После перерыва Чехия сократила разницу в счете. Иржи Слама забил гол на 69-й минуте, вернув своей команде шансы на благоприятный исход.

Однако на 85-й минуте Чехия осталась в меньшинстве. Получив красную карточку, Ладислав Крейчий оставил чехов доигрывать матч вдесятером.

Испания забила еще один мяч на 89-й минуте. Микель Мерино поразил ворота соперника, установив окончательный счет 3:1 в пользу своей команды.

Статистика также отразила превосходство испанцев. Испания нанесла 16 ударов, из них 9 — в створ ворот. Чехия же из 4 ударов направила в створ 3.

Испания владела мячом 63 процента времени, у Чехии этот показатель составил 37 процентов. Испанцы выполнили 742 передачи с точностью 93 процента. Футболисты Чехии отдали 288 пасов, из которых 82 процента оказались точными.

Испания нарушила правила 11 раз, Чехия — 13. У Испании была зафиксирована 1 желтая карточка, в то время как игроки Чехии получили 5 желтых и 1 красную карточку. По угловым ударам Испания имела превосходство 5:0.