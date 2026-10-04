Лига наций УЕФА: Испания одержала победу над Чехией

·35·Спорт
Лига наций УЕФА: Испания одержала победу над Чехией

Сборная Испании продолжает уверенное выступление на групповом этапе Лиги наций УЕФА сезона 2026/27. В матче, прошедшем на стадионе «Эстадио Карлос Тартьере» в Овьедо, хозяева поля обыграли сборную Чехии со счетом 3:1, сохранив стопроцентный результат. Как сообщает Goal.com, эта победа принесла Испании 3 очка, позволив им оторваться от преследователей на 3 балла и возглавить группу 3. Об этом сообщает Goal.com.

Игра началась под полным контролем хозяев поля. После великолепной передачи Дани Ольмо юный талант Ламин Ямаль уже на 6-й минуте точно пробил левой ногой в верхний угол ворот, открыв счет. Испанцы не сбавляли оборотов и к концу первого тайма сумели укрепить свое преимущество.

Голы Родри и Ямаля обеспечили преимущество Испании

Ближе к завершению первой половины встречи, а именно на 35-й минуте, Родри нанес мощный и точный удар правой ногой из центра штрафной площади. Вратарь сборной Чехии Антонин Кински оказался бессилен, и счет стал 2:0. Этот гол подарил радость болельщикам на стадионе и обеспечил испанцам комфортное преимущество перед перерывом.

Тем не менее, чехи вышли на второй тайм с другим настроем и попытались вернуть интригу в игру. На 69-й минуте после передачи Адама Гложека Иржи Слама успешно завершил быструю контратаку, сократив отставание — 2:1. После этого сборная Чехии активизировалась в попытках восстановить равновесие, несколько раз заставив вратаря Давида Райю вступать в игру в сложных ситуациях.

Ситуация в группе и судьба аутсайдеров

Несмотря на попытки гостей сравнять счет до конца матча, в последние минуты Испания полностью взяла игру под свой контроль. За минуту до финального свистка вышедший на замену Микель Мерино воспользовался быстрой контратакой, забил третий гол и окончательно решил исход встречи. В итоге матч завершился победой Испании со счетом 3:1.

После этого поражения сборная Чехии потерпела третье поражение подряд в группе 3 и осталась на последнем месте в таблице, не набрав ни одного очка. Команда находится под угрозой вылета в низший дивизион. Испания же, набрав 9 очков после трех игр, опережает идущую второй Англию на три очка, а Хорватия занимает третье место с 3 очками.

ИспанияЧехияЛига наций УЕФАЛамин ЯмальРодри
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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