Испания обыграла Чехию в Лиге наций

·37·Спорт
Испания обыграла Чехию в Лиге наций

В рамках очередного тура Лиги наций УЕФА сборная Испании на своем поле приняла сборную Чехии и одержала уверенную победу. Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте продемонстрировала явное преимущество на протяжении всей встречи, оформив победу со счетом 3:1 и продолжив свою беспроигрышную серию в группе. Матч, прошедший на стадионе в Овьедо, прошел под полным контролем хозяев поля. Об этом сообщает портал Goal.com.

Как сообщает издание Goal.com, Испания начала решать исход матча уже в дебюте встречи. Всего на 6-й минуте после великолепной передачи Дани Ольмо звездный талант Ламин Ямаль поразил ворота соперника и открыл счет. Захватив инициативу с первых минут, испанцы практически не отдавали мяч чешской команде.

Тактическое превосходство на поле и гол Родри

До конца первого тайма Испания еще раз продемонстрировала свое превосходство. Установив полный контроль в центре поля, хозяева забили второй гол на 35-й минуте. Родри, как всегда отличавшийся своими точными действиями, очередным красивым ударом довел счет до 2:0 и ушел на перерыв с комфортным преимуществом.

Во втором тайме Испания несколько снизила интенсивность игры по сравнению с первой половиной, но сохранила контроль над темпом матча. Однако на 69-й минуте чехи неожиданно ответили — Иржи Слама нанес точный удар, сократив отставание до 2:1. Этот гол вернул в игру некоторую интригу.

Финальная точка и сохранение победы

После пропущенного гола сборная Испании вновь взяла игру под полный контроль. Статистика показала, что испанцы владели мячом 69% времени и совершили 766 успешных передач. Ближе к концу матча чехи пытались сравнять счет, но Ладислав Крейчи был удален с поля за вторую желтую карточку.

В компенсированное арбитром время вышедший на замену Микель Мерино на 89-й минуте забил третий гол, сняв все вопросы об исходе встречи. Таким образом, сборная Испании удержала победу со счетом 3:1, укрепила лидерство в 3-й группе Лиги наций и продолжает свою безупречную серию.

ИспанияЧехияЛига нацийЛамин ЯмальРодри
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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