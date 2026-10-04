Уход Роналду обошелся Португалии дорого: потеряно 2 миллиона подписчиков!

Конфликт между главным тренером Жорже Жезушем и легендарным нападающим Криштиану Роналду в сборной Португалии нанес сильный удар по позициям команды в медиапространстве. После ухода звездного футболиста из команды всего за несколько дней от официальной страницы сборной отписалось более 2 миллионов человек.

Прощание 41-летнего ветерана с национальной сборной вызвало волну масштабного недовольства среди болельщиков.

Резкое падение в статистике: «Эффект Роналду»

СМИ и наблюдатели в социальных сетях отмечают резкую разницу в цифрах:

До конфликта за официальным аккаунтом сборной Португалии следило более 25 миллионов болельщиков.

По состоянию на 3 октября число подписчиков на странице сократилось до 22,9 миллиона. За короткое время аккаунт покинули более 2,1 миллиона пользователей.

Первая победа без Роналду и 100-процентный результат Жезуша

Несмотря на потери в медиа, результаты на поле пока складываются в пользу тренера Жорже Жезуша:

В первом матче, проведенном без Криштиану Роналду, португальцы на выезде обыграли сборную Дании со счетом 4:2.

Под руководством Жезуша команда одержала победы во всех 3 сыгранных матчах и единолично лидирует в своей группе с 9 очками.

Свой следующий официальный матч португальцы проведут 4 октября на своем поле против Норвегии.

Это показывает, что хотя уход Роналду не повлиял на спортивную форму национальной сборной, он нанес серьезный ущерб ее глобальной популярности и маркетинговому потенциалу.