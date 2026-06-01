Долговой конфликт закончился кровопролитием: группа лиц избила 21-летнего парня

В городе Наманган конфликт из-за долга привлек внимание общественности. Стало известно, что группа лиц избила 21-летнего парня, нанеся ему телесные повреждения.

Инцидент произошел 31 мая на территории махалли «Даштбог». По предварительным данным, между несколькими жителями района Янги Наманган и потерпевшим возник спор по поводу задолженности.

Спор обострился, в результате чего несколько человек применили силу к парню. В итоге пострадавший получил легкие телесные повреждения.

Правоохранительные органы установили личности участников происшествия, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что в отношении подозреваемых возбуждено дело по статье Уголовного кодекса, связанной с хулиганством, в настоящее время ведется предварительное следствие.