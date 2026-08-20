Результаты приема в вузы: проходные баллы снова выросли
В Узбекистане официально объявлены результаты приема в высшие образовательные учреждения на 2026/27 учебный год. На пресс-конференции, проведенной Министерством высшего образования, науки и инноваций, было объявлено о резком повышении проходных баллов по грантам и контрактам, открытии нового «шестого направления» для тех, кто не смог пройти тестирование, а также о важных изменениях в порядке супер-контракта.
Проходные баллы резко выросли: основные цифры
В текущем году средние проходные показатели по государственному гранту и платному контракту значительно выросли в связи с повышением общего уровня знаний абитуриентов.
Сравнение показателей приема по годам
Вид показателя
Прошлый учебный год
Текущий учебный год
Разница / рост
Государственный грант (средний балл)
121,8 балла
134,6 балла
Вырос на +12,8 балла
Платный контракт (средний балл)
84,9 балла
93,7 балла
Вырос на +8,8 балла
Не набравшие минимальный балл
Более высокий показатель
37,54% (233 935 человек)
Последовательно снижается
Обладатели общеобразовательного сертификата
—
193 тысячи человек
Порядок начисления максимального балла будет пересмотрен
Обладатели сертификата по иностранному языку
—
125 тысяч человек
—
Для абитуриентов откроется «шестое направление»
Для молодых людей, не сумевших поступить, создается новая возможность: с последней недели августа абитуриентам будет предоставлено право выбрать дополнительное 6-е направление из числа вакантных (свободных) мест.
"Если на шестом направлении останутся свободные места и оно будет соответствовать комплексу предметов, которые сдавал абитуриент, мы предоставим возможность выбора. Планируется начать эту практику со следующей недели.", — заявил заместитель министра Sardor Rajabov.
Новости о контракте, супер-контракте и общежитиях
Стоимость контракта и супер-контракта: В рамках предоставленной вузам финансовой самостоятельности размеры платного и дифференцированного контрактов теперь будут определять сами высшие учебные заведения.
Немедленное посещение занятий: Абитуриенты, желающие обучаться на основе супер-контракта, смогут посещать занятия непосредственно с первых дней учебного года, не дожидаясь завершения оформления.
Фактор общежития: Согласно анализу министерства, молодые люди, проживающие в студенческих общежитиях, значительно лучше осваивают учебные предметы по сравнению с теми, кто живет в арендуемом или собственном жилье.
Индекс качества выпускников: В дальнейшем будет вестись открытая статистика по отчислению студентов, а эффективность образования в каждом вузе будет оцениваться с помощью отдельного индекса.
Как вы считаете, насколько самостоятельное установление вузами стоимости супер-контракта и введение «шестого направления» создают справедливые возможности для абитуриентов?
Оставляйте свои мнения и комментарии, а также сразу поделитесь этой важной новостью со всеми абитуриентами, претендующими на статус студента!
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