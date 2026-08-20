Результаты приема в вузы: проходные баллы снова выросли

В Узбекистане официально объявлены результаты приема в высшие образовательные учреждения на 2026/27 учебный год. На пресс-конференции, проведенной Министерством высшего образования, науки и инноваций, было объявлено о резком повышении проходных баллов по грантам и контрактам, открытии нового «шестого направления» для тех, кто не смог пройти тестирование, а также о важных изменениях в порядке супер-контракта.

Проходные баллы резко выросли: основные цифры

В текущем году средние проходные показатели по государственному гранту и платному контракту значительно выросли в связи с повышением общего уровня знаний абитуриентов.

Сравнение показателей приема по годам

Вид показателя Прошлый учебный год Текущий учебный год Разница / рост Государственный грант (средний балл) 121,8 балла 134,6 балла Вырос на +12,8 балла Платный контракт (средний балл) 84,9 балла 93,7 балла Вырос на +8,8 балла Не набравшие минимальный балл Более высокий показатель 37,54% (233 935 человек) Последовательно снижается Обладатели общеобразовательного сертификата — 193 тысячи человек Порядок начисления максимального балла будет пересмотрен Обладатели сертификата по иностранному языку — 125 тысяч человек —

Для абитуриентов откроется «шестое направление»

Для молодых людей, не сумевших поступить, создается новая возможность: с последней недели августа абитуриентам будет предоставлено право выбрать дополнительное 6-е направление из числа вакантных (свободных) мест.

"Если на шестом направлении останутся свободные места и оно будет соответствовать комплексу предметов, которые сдавал абитуриент, мы предоставим возможность выбора. Планируется начать эту практику со следующей недели.", — заявил заместитель министра Sardor Rajabov.

Новости о контракте, супер-контракте и общежитиях

Стоимость контракта и супер-контракта: В рамках предоставленной вузам финансовой самостоятельности размеры платного и дифференцированного контрактов теперь будут определять сами высшие учебные заведения.

Немедленное посещение занятий: Абитуриенты, желающие обучаться на основе супер-контракта, смогут посещать занятия непосредственно с первых дней учебного года, не дожидаясь завершения оформления.

Фактор общежития: Согласно анализу министерства, молодые люди, проживающие в студенческих общежитиях, значительно лучше осваивают учебные предметы по сравнению с теми, кто живет в арендуемом или собственном жилье.

Индекс качества выпускников: В дальнейшем будет вестись открытая статистика по отчислению студентов, а эффективность образования в каждом вузе будет оцениваться с помощью отдельного индекса.

Как вы считаете, насколько самостоятельное установление вузами стоимости супер-контракта и введение «шестого направления» создают справедливые возможности для абитуриентов?

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