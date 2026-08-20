Результаты приема в вузы: проходные баллы снова выросли

·1·Общество
Результаты приема в вузы: проходные баллы снова выросли

В Узбекистане официально объявлены результаты приема в высшие образовательные учреждения на 2026/27 учебный год. На пресс-конференции, проведенной Министерством высшего образования, науки и инноваций, было объявлено о резком повышении проходных баллов по грантам и контрактам, открытии нового «шестого направления» для тех, кто не смог пройти тестирование, а также о важных изменениях в порядке супер-контракта.

Проходные баллы резко выросли: основные цифры

В текущем году средние проходные показатели по государственному гранту и платному контракту значительно выросли в связи с повышением общего уровня знаний абитуриентов.

Сравнение показателей приема по годам

Вид показателя

Прошлый учебный год

Текущий учебный год

Разница / рост

Государственный грант (средний балл)

121,8 балла

134,6 балла

Вырос на +12,8 балла

Платный контракт (средний балл)

84,9 балла

93,7 балла

Вырос на +8,8 балла

Не набравшие минимальный балл

Более высокий показатель

37,54% (233 935 человек)

Последовательно снижается

Обладатели общеобразовательного сертификата

193 тысячи человек

Порядок начисления максимального балла будет пересмотрен

Обладатели сертификата по иностранному языку

125 тысяч человек

Для абитуриентов откроется «шестое направление»

Для молодых людей, не сумевших поступить, создается новая возможность: с последней недели августа абитуриентам будет предоставлено право выбрать дополнительное 6-е направление из числа вакантных (свободных) мест.

"Если на шестом направлении останутся свободные места и оно будет соответствовать комплексу предметов, которые сдавал абитуриент, мы предоставим возможность выбора. Планируется начать эту практику со следующей недели.", — заявил заместитель министра Sardor Rajabov.

Новости о контракте, супер-контракте и общежитиях

  • Стоимость контракта и супер-контракта: В рамках предоставленной вузам финансовой самостоятельности размеры платного и дифференцированного контрактов теперь будут определять сами высшие учебные заведения.

  • Немедленное посещение занятий: Абитуриенты, желающие обучаться на основе супер-контракта, смогут посещать занятия непосредственно с первых дней учебного года, не дожидаясь завершения оформления.

  • Фактор общежития: Согласно анализу министерства, молодые люди, проживающие в студенческих общежитиях, значительно лучше осваивают учебные предметы по сравнению с теми, кто живет в арендуемом или собственном жилье.

  • Индекс качества выпускников: В дальнейшем будет вестись открытая статистика по отчислению студентов, а эффективность образования в каждом вузе будет оцениваться с помощью отдельного индекса.

Как вы считаете, насколько самостоятельное установление вузами стоимости супер-контракта и введение «шестого направления» создают справедливые возможности для абитуриентов?

Оставляйте свои мнения и комментарии, а также сразу поделитесь этой важной новостью со всеми абитуриентами, претендующими на статус студента!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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