Самый титулованный и знаменитый игрок в истории мирового футбола Лионель Месси снова оказался в центре громкого шума. Аргентинская легенда, еще не завершив карьеру на зеленом поле, делает шаг в новом проекте в статусе владельца клуба. Согласно экстренной информации, распространенной влиятельным испанским изданием АС, Месси достиг окончательного соглашения о покупке контрольного пакета акций футбольного клуба «Эльденсе», выступающего во втором дивизионе Испании — Сегунде. Многомесячные тайные переговоры подошли к концу, и стороны вышли на этап заключения официального договора. Итак, у кого Месси покупает клуб, какой официальный орган должен разрешить эту сделку и почему это событие открывает новую страницу в испанском футболе? В конце статьи мы расскажем обо всех деталях главной интриги — единоличном участии Месси в этом проекте и сроках официального объявления.

Тайные переговоры и принципиальная договоренность от 8 сентября

Детали, обнародованные испанской прессой, подтверждают серьезность сделки:

Сделка с колумбийскими инвесторами: Личные юристы Лионелья Месси уже долгое время ведут активные переговоры с известной колумбийской инвестиционной группой Т, возглавляемой Хуаном Карлосом Трухильо;

Переговоры успешно завершены: 8 сентября текущего года стороны достигли взаимной принципиальной договоренности о купле-продаже клуба «Эльденсе»;

Контрольный пакет в руках Месси: По условиям сделки футбольная звезда становится обладателем контрольного пакета акций команды и берет в свои руки принятие ключевых решений, определяющих будущее клуба.

«Возвращение Лионелья Месси в испанский футбол в качестве инвестора и владельца команды окажет колоссальное экономическое и медийное влияние на всю Сегунду и систему испанских лиг», — подчеркивает издание АС.

Исторический рекорд: первый аргентинский владелец в Испании

Данная сделка становится беспрецедентным событием не только для спорта, но и для испанского законодательства и истории:

Первый аргентинский владелец клуба: После завершения этой сделки Месси станет самым первым аргентинцем в истории профессиональных футбольных лиг Испании, который приобрел клуб и владеет им;

Главное условие сделки: Для вступления соглашения в силу требуется его одобрение и официальное разрешение со стороны Высшего совета по спорту Испании (КСД — Конседжо Супериор де Депортес);

Новые амбиции «Эльденсе»: Команда, представляющая второй дивизион, под руководством Месси может достичь финансовой стабильности и проложить путь в Ла Лигу.

Главная развязка и абсолютное единоличное лидерство Месси

Самый важный вопрос, который интересовал многих футбольных болельщиков и бизнес-аналитиков — с кем именно Месси будет управлять этим клубом и когда будет сделано официальное заявление. Самый главный итог и вывод заключается в том, что Лионель Месси участвует в этом крупном проекте в качестве единственного независимого инвестора. Никакие другие сторонние бизнес-партнеры, консорциумы или бывшие футболисты к этому трансферу и покупке не привлекались. Всю финансовую и управленческую нагрузку Месси берет на себя. После получения разрешения от Высшего совета по спорту Испании стороны планируют в ближайшие дни официально объявить об этом историческом шаге на пресс-конференции.

Как вы думаете, сможет ли превращение Лионелья Месси в владельца клуба «Эльденсе» в короткие сроки вывести команду в испанскую Ла Лигу? Правильный ли это шаг для будущей управленческой карьеры Месси — покупка клуба еще во время активной игровой карьеры? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой сенсационной новостью мирового футбола с близкими и футбольными болельщиками!