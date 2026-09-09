Samsung бросает вызов TSMC, запуская завод по производству 2-нм чипов

Samsung Электроникс делает важный шаг в глобальной конкуренции на рынке полупроводников. По данным иксбт.ком, новое предприятие южнокорейского технологического гиганта в Тейлоре (штат Техас, США) готовится к запуску в тестовом режиме в конце этого месяца. Ожидается, что этот шаг создаст серьезную конкуренцию позициям TSMC, основного соперника компании. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Примечательно, что еще до полноценного запуска завода все его запланированные производственные мощности были полностью забронированы крупными заказчиками. Эти стратегические соглашения открывают для Samsung новые рыночные возможности и укрепляют ее позиции.

Крупные клиенты и планы на будущее

Согласно источнику, в число основных и крупнейших клиентов Samsung входят технологические гиганты Tesla и Броадком. Эти компании заранее забронировали мощности для обеспечения своих потребностей в чипах, созданных на базе передовой 2-нм технологии.

В то же время Samsung начала масштабные работы по дальнейшему расширению инфраструктуры. В частности, компания импортирует специальное оборудование из Южной Кореи для создания второго предприятия по выпуску кремниевых пластин. Строительство этого второго завода запланировано на конец текущего года.

Технологический процесс и конкурентное преимущество

Новый завод в Тейлоре станет для Samsung основной площадкой для производства микрочипов по 2-нм техпроцессу в будущем. Успешный запуск массового производства может значительно усилить позиции компании в конкуренции с TSMC и даже вынудить некоторых крупных заказчиков пересмотреть свою политику распределения заказов.

Ранее эффективность нового техпроцесса и его выход годных изделий оставались главным вопросом. Если в начале года выход готовых 2-нм чипов Samsung составлял около 60%, то, по последним данным, этот показатель значительно вырос и достиг примерно 80%.

Подобный технологический рост и полная предварительная загрузка производственных мощностей свидетельствуют о дальнейшем укреплении позиций Samsung на рынке полупроводников. Эксперты рынка отмечают, что полноценная работа этого завода в будущем окажет влияние на всю индустрию.