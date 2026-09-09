Начал работу международный медиа-тур в рамках саммита БРИКС: делегация Узбекистана в Дели

В столице Индии — Нью-Дели — официально дан старт престижному медиа-туру, организованному для международных журналистов в рамках очередного саммита БРИКС.

В церемонии открытия приняли участие представители Министерства иностранных дел Индии, послы ряда государств и высокопоставленные дипломаты. Выступившие на мероприятии официальные лица подчеркнули, что эта медиа-миссия станет важной платформой не только для укрепления дружественных связей между странами, но и для обмена опытом в глобальном информационном пространстве и построения новых мостов сотрудничества на будущее.

Отмечается, что в рамках программы этого медиа-тура члены международной делегации посетят не только Нью-Дели, но и города Агра (Тадж-Махал), Керала и Мумбаи, где близко ознакомятся с богатым культурным наследием Индии, финтех-достижениями и деятельностью крупных медиаинститутов.

В составе делегации Узбекистана наши представители также освещают происходящие события непосредственно с места событий.

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