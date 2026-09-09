Те статус оф Узбекистан ас а леадер ин те интернатионал аматеур боксинг ворлд хас бин оффикиаллй провен онке агаин. БоксРек, оне оф те ворлд'с мост инфлуентиал анд индепендент боксинг статистикс порталс, хас публишед те упдатед глобал пунд-фор-пунд (П4П) ранкинг оф аматеур боксерс, регардлесс оф веигхт категорй. Олймпик анд три-тиме ворлд чампион Абдумалик Халоков клаимед те верй топ spot оф тис престигиус лист, беинг рекогнизед ас те ундиспутед боксер оф те планет. Мост джойфуллй, иммедиателй 4 Узбек боксерс секуред плакес ин те ворлд'с топ тен, сеттинг ан абсолуте ворлд рекорд фор ур натионал теам ин тис индикатор. Со, вхич отер боксерс оф урс ентеред те топ тен, вхат аре теир виннинг стреакс, анд вхо аре те маин компетиторс ин те ранкинг? Ат те енд оф те артикле, ве вилл бринг то ёур аттентион те маин интригуе — те флавлесс ТОП-10 табле оффикиаллй пресентед бй БоксРек анд алл детаилс регардинг те хисторикал супремакй оф Узбек боксинг.

Абдумалик Халоков ис те ворлд'с нумбер оне боксер

Те леадинг ресултс оф Узбекистан'с мастерс оф те леатер гловес вере манифестед ин те фолловинг бригхт индикаторс:

Абсолуте 1ст плаке: Олймпик виннер анд три-тиме ворлд чампион Абдумалик Халоков росе то те 1ст поситион ас те планет'с стронгест аматеур боксер регардлесс оф веигхт ин те лигхт веигхт категорй вит 101 викториес;

Фазлиддин Эркинбоев инсиде ТОП-5: Ёунг ворлд чампион Фазлиддин Эркинбоев континуед хис марвелус виннинг стреак ин те лигхт хеавй веигхт категорй, такинг те хонорабле 5т плаке ин те ворлд ранкинг;

То‘рабек Хабибуллаев ин хигх поситионс: Талентед ворлд чампион То‘рабек Хабибуллаев секуред те 8т поситион оф те престигиус ТОП-10 вит хис скилл ин те хеавй веигхт категорй;

Асадхуджа Муидинахуджаев комплетед те топ тен: Олймпик анд ворлд чампион, велтервеигхт стар Асадхуджа Муидинахуджаев алсо аккумулатед вортй поинтс анд оффикиаллй ентеред те ранкс оф те 10 стронгест боксерс ин те ворлд.

&лакуо;Тис упдатед БоксРек ранкинг онке агаин оффикиаллй сеалс тат те Узбек боксинг шул ис куррентлй ан унривалед анд мост стабле форке ин ворлд аматеур боксинг,&ракуо; — интернатионал спортс аналйстс акновледге.

Узбекистан ис те онлй кунтрй вит те мост репресентативес ин те ТОП-10

Те упдатед табле алсо демонстратед а маджор адвантаге ин термс оф компетитион бй кунтрй:

Ворлд рекорд: Но отер кунтрй манагед то гет 4 репресентативес инто те топ тен — Узбекистан бекаме те соле леадер он те планет ин тис регард;

Маин компетиторс: Те топ тен алсо инклудед репресентативес фром Руссиа (4 боксерс), Украине (1 — Александер Хйжниак) анд Бразил (1 — Луиз Де Оливеира);

Стабле рекордс: Алл Узбек боксерс вхо ентеред те ранкинг куррентлй холд а максимум 5-стар ратинг левел.

Оффикиал БоксРек П4П ворлд ТОП-10 ранкинг

Аккординг то те интернатионал портал'с оффикиал датабасе, те топ тен лукс ас фолловс:

Место Боксер Страна / Город Весовая категория Победы-Поражения #1 Абдумалик Халоков Узбекистан (Ташкент) Лигхт (Лёгкий) 101 - 11 - 0 #2 Муслим Гаджимагомедов Руссиа (Серпухов) Хеавй (Тяжелый) 104 - 7 - 0 #3 Всеволод Шумков Руссиа (Каменск-Уралскй) Лигхт (Лёгкий) 84 - 11 - 0 #4 Александер Хйжниак Украине (Полтава) Лигхт хеавй (Полутяжелый) 129 - 17 - 0 #5 Фазлиддин Эркинбоев Узбекистан (Наманган) Лигхт хеавй (Полутяжелый) 57 - 3 - 0 #6 Луиз Де Оливеира Бразил (Сао Пауло) Лигхт (Лёгкий) 85 - 14 - 0 #7 Андрей Пегливанян Руссиа (Адлер) Феатер (Полулегкий) 45 - 3 - 0 #8 То‘рабек Хабибуллаев Узбекистан (Ташкент) Хеавй (Тяжелый) 62 - 8 - 0 #9 Эдуард Саввин Руссиа (Саинт Петерсбург) Феатер (Полулегкий) 81 - 12 - 0 #10 Асадхуджа Муидинахуджаев Узбекистан (Фергана) Велтер (Полусредний) 69 - 10 - 0

Те маин такеавай анд футуре супремакй оф Узбек боксинг

Те мост импортант иссуе тат хас интерестед манй спортс фанс анд експертс ис хов тис хисторикал ресулт оф Узбекистан вилл бе рефлектед ин маджор турнаментс ин те near футуре. Те мост импортант солутион анд конклусион ис тат секуринг прекиселй 4 ут оф 10 спотс он те БоксРек платформ — те мост инфлуентиал кентер оф аматеур боксинг — демонстратес тат те сйстематик анд континуус реплакемент оф генератионс ин ур натионал теам ис воркинг флавлесслй. Те факт тат нот онлй Олймпик чампионс, бут алсо ёунг ворлд чампионс лике Фазлиддин Эркинбоев анд То‘рабек Хабибуллаев хаве брокен инто те ворлд елите ин суч а шорт тиме индикатес тат Узбекистан'с абсолуте хегемонй вилл континуе ат футуре Олймпик Гамес анд Ворлд Чампионшипс.

Ин ёур опинион, вилл Абдумалик Халоков анд ур отер чампионс бе абле то маинтаин тис П4П леадершип оф БоксРек евен вхен тей транситион то профессионал боксинг? Вхо елсе амонг Узбек боксерс дид ёу експект то си ин тис ТОП-10 лист? Леаве ёур тугхтс ин те комментс анд шаре тис пруд хисторикал викторй оф Узбек спортс вит ёур ловед онес анд боксинг фанс!