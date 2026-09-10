Трамп назвал сроки окончания войны с Ираном

·109·Мир
Трамп назвал сроки окончания войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, когда может завершиться продолжающаяся война с Ираном. По его словам, война может закончится после промежуточных выборов в США, которые пройдут 3 ноября текущего года. Об этом он сообщил журналистам 9 сентября на военной базе Джойнт-Бейз-Эндрюс под Вашингтоном.

Трамп подчеркнул, что Иран не способен продолжать войну долго. Президент США также заявил, что Тегеран пытается повлиять на выборы.

«Я думаю, война закончится после выборов, потому что они больше не смогут этого выдерживать. Они находятся в отчаянном положении, пытаясь повлиять на выборы», — сказал Трамп.

При этом он не стал полностью исключать вероятность проведения переговоров с Ираном. Президент отметил, что в настоящее время Вашингтон не обсуждает такие переговоры, однако в будущем такая возможность может появиться.

«Переговоры могут состояться, но сейчас мы рассматриваем не это», — заявил американский лидер.

Трамп также намекнул на продолжение военных операций США против Ирана. Отвечая на вопрос журналистов об ударах, он коротко ответил: «Вы увидите еще больше».

Сообщается, что после того как США нанесли удары по пяти иранским нефтяным танкерам, Тегеран заявил о поражении 10 судов в районе Ормузского пролива. На фоне эскалации напряженности в регионе цена на нефть марки Брент поднялась выше 100 долларов за баррель.

По мнению Трампа, окончание войны также послужит причиной снижения цен на нефть. Он сообщил, что ожидает быстрого падения цен на нефть после промежуточных выборов в США.

ТрампЭронўрушсайловнефтьАҚШТеҳрон
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