В Индии мужчина покатился до храма, преодолев 5 километров

В индийском городе Читракут способ одного мужчины добраться до храма привлек внимание многих. В видео, распространившемся в социальных сетях, запечатлено, как он преодолевает расстояние почти в 5 километров, катясь по земле.

Как выяснилось, мужчина совершил этот необычный религиозный ритуал, чтобы добраться до храма Камадгири. Это похоже на церемонию Шаяна Прадакшинам, которая в индуизме считается символом веры, смирения и молитвы.

По дороге спутники мужчины раскладывали перед ним мягкие матрасы. Таким образом, он передвигался, перекатываясь не прямо по асфальту, а по матрасам.

Согласно местным поверьям, Камадгири является одним из священных мест, связанных с Господом Рамой. По этой причине посетители этих мест совершают различные религиозные обряды.

Видеозапись этого события широко разошлась в соцсетях и вызвала большой интерес пользователей.