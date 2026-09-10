Стало известно, какие растения будут выращивать на лунной базе

На будущих космических объектах, включая лунную базу, планируется выращивать четыре вида сельскохозяйственных культур, необходимых для жизнеобеспечения людей. Этот проект имеет важное значение для обеспечения продовольствием долгосрочных космических экспедиций в будущем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как передает издание иксбт.ком, об этом сообщила ученый секретарь Института медико-биологических проблем РАН, доктор биологических наук Маргарита Левинских. По словам специалиста, на будущих лунных базах планируется выращивать пшеницу, сладкий перец, томаты и различные виды зелени.

Однако выращивание растений в условиях космоса сопряжено с определенными трудностями. Культуры, адаптированные к космической среде, должны не только выдерживать суровые условия, но и соответствовать строгим физическим параметрам, таким как определенные размеры.

Эксперименты и полученные результаты

В рамках проекта «В космос со своим помидором» российские и белорусские школьники совместно с учеными Института медико-биологических проблем провели исследование. В ходе проекта были протестированы семена сортов «Пиннокио», «Грошик», «Донецкий» и «Бычье сердце».

Эти семена были размещены на борту биоспутника «Бион-М» №2 и отправлены в космос в августе-сентябре 2025 года. После возвращения на Землю побывавшие в космосе семена были пророщены вместе с контрольными земными образцами.

Ученые внимательно изучили влияние невесомости, экстремальных температур и космического излучения на растения. Исследования показали, что семена томатов, вернувшиеся из космоса, полностью сохранили свои основные биохимические характеристики.

Дальнейшие научные планы

Тем не менее, в ходе исследования ученые обнаружили, что на молекулярном уровне произошли определенные изменения. Стало ясно, что воздействие космического излучения и агрессивной среды не прошло бесследно.

Маргарита Левинских отметила, что в будущем не исключено возникновение изменений на уровне генетического аппарата у части этих семян. Специалисты подчеркивают, что изучение подобных факторов станет фундаментальной основой для будущих космических полетов.