С 1 ноября резко расширятся полномочия ППС, ДПС и махаллинских инспекторов

В деятельности органов внутренних дел Узбекистана вступают в силу важные изменения, направленные на обеспечение общественной безопасности и усиление порядка на улицах. С 1 ноября по всей стране значительно расширяются служебные полномочия сотрудников патрульно-постовой службы (ППС), службы безопасности дорожного движения (ДПС) и участковых (профилактических) инспекторов в махаллях. Теперь они не будут ограничиваться своими привычными узкими задачами, а получат широкий спектр прав — от устранения пробок на дорогах до применения штрафов к нарушителям общественного порядка. Самое главное, в системе наказаний за нарушение правил дорожного движения внутри махалли вводится новый порядок послаблений и предупреждений. Итак, какими полномочиями на дорогах будут обладать сотрудники ППС, как инспекторы ДПС станут наказывать пешеходов и хулиганов, и за какие 17 видов правонарушений махаллинские инспекторы будут выносить предупреждения вместо штрафов? В конце статьи мы представим вашему вниманию все подробности о новом порядке, который должен знать каждый гражданин, и истинном содержании данной реформы системы внутренних дел.

Сотрудники ППС теперь на дорогах: ликвидация заторов и оперативные меры

На повседневную ответственность сотрудников патрульно-постовой службы возлагаются новые задачи, касающиеся безопасности дорожного движения:

Борьба с пробками: Сотрудники ППС будут не только охранять общественный порядок, но и принимать непосредственное участие в регулировании искусственных заторов на перекрестках, у рынков, крупных торговых центров, школ, вузов и центральных улиц;

Действия без ожидания ДПС: При совершении правонарушений или преступлений на дорогах сотрудники ППС получают право принимать меры по предотвращению ситуации, обеспечению безопасности и оказанию незамедлительной первой помощи пострадавшим, не дожидаясь прибытия инспекторов ДПС.

«Такая интеграция резко повысит скорость оказания помощи во время чрезвычайных ситуаций и автоаварий на городских улицах, а также послужит устранению заторов в короткие сроки», — говорится в анализе нового порядка.

Полномочия ДПС не ограничиваются только водителями

Полномочия сотрудников службы безопасности дорожного движения приобретают еще более широкий характер:

Меры против нарушителей порядка на улице: Отныне инспекторы ДПС будут заняты не только остановкой транспортных средств;

Контроль в общественных местах: Сотрудники ДПС получат полномочия принимать законные меры и привлекать к ответственности любых лиц, нарушивших порядок на улицах и в общественных местах общего пользования, а также нарушивших покой граждан.

Инспекторы махаллей: за 17 видов правонарушений — предупреждение, а не штраф!

Новые права, предоставляемые профилактическим инспекторам, направлены на коренное улучшение безопасности внутри жилых массивов населения:

Контроль махаллинских улиц и тротуаров: Инспекторы смогут принимать самостоятельные административные меры по нарушениям правил дорожного движения, совершаемым на внутренних дорогах, улицах и пешеходных дорожках на территории махалли;

Официальное предупреждение вместо штрафа: В целях создания удобств для населения за 17 видов легких правонарушений , совершенных впервые, гражданам не будут сразу выписываться штрафы, а будет применяться официальное предупреждение;

Принятие самостоятельных решений: Отдельные виды правонарушений, которые ранее рассматривались другими подразделениями системы внутренних дел, теперь уполномочены решать на месте сами профилактические инспекторы.

Новый порядок на улицах и большая интеграция в службе внутренних дел

Данные масштабные изменения, вступающие в силу с 1 ноября, направлены на сокращение бюрократии в сфере внутренних дел и стирание «границ» между службами. Если раньше сотрудник ППС не обращал внимания на затор или правонарушение на дороге, а инспектор ДПС не вмешивался в мелкое хулиганство на улице, то теперь все они будут действовать как единая сила общественной безопасности. Контроль профилактическими инспекторами правонарушений на внутренних улицах в махаллях обеспечит безопасность детей и пешеходов в жилых зонах. При этом система вынесения предупреждений вместо штрафов за 17 видов незначительных ошибок послужит укреплению доверия между гражданами и правоохранительными органами.

Как вы думаете, сможет ли привлечение сотрудников ППС к регулированию пробок смягчить проблему заторов на городских улицах? Призовет ли водителей к порядку вынесение предупреждений вместо штрафов за правонарушения внутри махалли или, наоборот, усилит беспечность? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим важным нововведением, вступающим в силу с 1 ноября, с вашими близкими, друзьями и всеми водителями!