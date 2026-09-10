С 2027 года учебники для 1-го класса будут издаваться на новом алфавите

В Узбекистане планируется поэтапный перевод школьных учебников на новый алфавит. С 2027 года учебники для 1-го класса начнут издаваться в новом алфавите. Об этом 10 сентября на 19-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса сообщил заместитель министра дошкольного и школьного образования Азизбек Турдиев.

По словам замминистра, школьные учебники обновляются на основе определенной периодичности в разрезе классов. В частности, учебники для 1-го класса обновляются ежегодно, для 2–4-х классов — раз в три года, а для 5–11-х классов — раз в пять лет.

В связи с этим с 2027 года издание учебников начнется с 1-го класса в новом алфавите. Как подчеркнул Турдиев, в период с 2027 по 2031 год предусмотрено поэтапное полное обновление школьных учебников.

«Начиная с 2027 года мы и так будем издавать учебники для 1-го класса на новом алфавите, и с 2027 по 2031 год все наши учебники будут полностью обновлены», — сказал Азизбек Турдиев.

Учебники остальных классов также будут параллельно переводиться на новый алфавит по мере наступления сроков их обновления. Замминистра отметил, что поскольку этот процесс будет осуществляться одновременно с обновлением учебников в установленные сроки, дополнительных средств не потребуется.

Также было отмечено, что с 24 по 28 августа в системе дошкольного образования были организованы обучающие семинары, связанные с внедрением нового алфавита.