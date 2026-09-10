Вниманию врачей и фармацевтов: Новые строгие требования к медицинским работникам

В системе здравоохранения Узбекистана начинается этап важных реформ, направленных на пресечение деятельности неквалифицированных специалистов и коренное повышение качества медицинской помощи, оказываемой населению. В стране предлагается внедрить систему обязательной государственной регистрации медицинских и фармацевтических работников. Самое главное, что любой специалист, не прошедший госрегистрацию до установленного срока, в дальнейшем будет полностью лишен права заниматься лечением пациентов и деятельностью в сфере лекарственных средств. Глава государства дал личное поручение о том, что эти строгие требования в первую очередь должны служить повышению качества сферы. Итак, когда вступят в силу порядок добровольной и обязательной регистрации, какие процессы ждут медицинских работников и как это повлияет на жизнь обычных пациентов? В конце статьи мы представим вам главную интригу — все детали этапов внедрения этой системы и риска утраты права на осуществление деятельности в сфере.

Государственная регистрация: от добровольной к обязательной

Новые изменения в сфере планируется реализовать в два этапа:

Добровольный этап с 2027 года: Все сотрудники медицинской и фармацевтической сфер начнут добровольно проходить государственную регистрацию (госрегистрацию) с подтверждением своей квалификации;

Полностью обязательный порядок с 2030 года: После периода адаптации, длившегося определенное время, к 2030 году регистрация станет обязательным условием для каждого врача, медсестры и провизора в стране;

Строгий запрет на осуществление деятельности: Специалистам, не прошедшим госрегистрацию в установленном порядке или не отвечающим требованиям, в дальнейшем будет законодательно запрещено заниматься медицинской или фармацевтической деятельностью.

«Эти новые изменения и предъявляемые требования в первую очередь должны быть направлены на повышение качества медицинских услуг, оказываемых населению, и стимулирование труда квалифицированных кадров», — подчеркивается в поручении президента, данном ответственным лицам.

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Новая система обеспечит следующие важные изменения в системе здравоохранения:

Единый электронный реестр: Путем формирования государственной регистрации будет создана единая база всех квалифицированных врачей и фармацевтов страны;

Безопасность пациентов: Будет ограничено занятие лечебной деятельностью сотрудниками, которые не повышают регулярно свои знания и навыки, а также отстают от современных стандартов;

Фармацевтический контроль: Профессиональные знания работников аптек будут оцениваться, что предотвратит назначение неправильных лекарств и путаницу в торговле лекарственными средствами.

Ожидаемый коренной перелом в медицине Узбекистана

Самый важный вопрос, который интересует многих специалистов сферы и граждан — не приведет ли эта система к дефициту кадров или, наоборот, выведет ли медицину на новый уровень? Самый важный вывод заключается в том, что установленный государством рубеж в 2027 и 2030 годы дает работникам сферы достаточно времени для неспешного повышения квалификации и адаптации к международным требованиям. Конечная цель этой реформы — не наказать врачей, а отфильтровать непрофессиональных лиц, случайно попавших в сферу, и гарантировать, что жизнь каждого гражданина будет доверена исключительно сертифицированным специалистам с доказанными знаниями. К 2030 году медицина Узбекистана сделает шаг на новый профессиональный этап, на котором статус каждого врача будет строго гарантирован государством.

Как вы думаете, сможет ли государственная регистрация врачей и фармацевтов и отстранение от работы незарегистрированных повысить качество лечения в поликлиниках и больницах? Будет ли это нововведение достаточным для пресечения коррупции и непрофессионализма в медицине? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этой важной реформы в сфере здравоохранения со своими близкими и знакомыми, работающими в медицинской сфере!