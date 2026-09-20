«Из далёкого селения — до премии в 50 тысяч долларов»: учитетельница, растрогавшая Президента

·75·Узбекистан
«Из далёкого селения — до премии в 50 тысяч долларов»: учитетельница, растрогавшая Президента

Историческая и беспрецедентная система стимулов в сфере образования Узбекистана начала давать свои результаты. Педагог Нигора Алламбергенова из Кунградского (в ориг. Qonliko‘l — Канлыкульского) района, одного из отдаленных и удаленных регионов Республики Каракалпакстан, одержала абсолютную победу на районном этапе республиканского конкурса «Учитель года» и стала обладательницей денежного приза в размере 616 миллионов сумов (почти 50 тысяч долларов США). Услышав эту радостную новость из уст самого педагога, Шавкат Мирзиёев внезапно воодушевился, а их искренний диалог растрогал всех.

«Сегодня я с гордостью могу сказать вам: хотя я работаю в отдаленном районе, благодаря созданным вами реформам я получаю пятьдесят тысяч долларов», — сказала победившая учительница. Президент выслушал эти слова с большой гордостью и обратился к поэту Сирожиддину Сайyиду со словами: «Повторите еще раз, мне очень нравятся ваши слова», попросив воспеть это историческое событие в стихотворении. Самое удивительное, что число таких счастливых учителей по всей стране составляет 208 человек — по одному преданному своему делу педагогу из каждого района и города Узбекистана получили денежные премии ровно по 616 миллионов сумов.

И так, как эта масштабная революция в области зарплат и премий педагогов изменит качество образования в школах, как оценивается труд учителей в отдаленных селах и какую силу придаст этот исторический стимул другим преподавателям?

«Повторите еще раз, мне очень нравится»: хроника диалога Президента и учительницы

Самые трогательные моменты и важные факты встречи:

  • Высокий триумф учительницы из Канлыкуля: Школьный педагог из отдаленного района Нигора Алламбергенова была признана непревзойденной в конкурентном конкурсе и выиграла 616 млн сумов;

  • Признание «Получаю 50 тысяч долларов»: Учительница обратилась к главе государства и с гордостью заявила, что сегодня преподаватели могут зарабатывать большие деньги, даже работая в отдаленных районах;

  • Исктренняя радость главы государства: Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что эти слова наполнили его сердце безграничной гордостью, и выразил желание слышать их снова и снова;

  • Поручение поэту Сирожиддину Сайyиду: Президент обратился к поэту и подчеркнул необходимость написать новое стихотворение об учительнице, получившей 50 тысяч долларов в Канлыкуле;

  • 208 победителей по всей республике: Столь беспрецедентная премия была вручена самым передовым преподавателям, отобранным изо всех 208 районов и городов нашей страны.

Показатели конкурса «Учитель года» и системы премирования

Масштаб материальной и духовной поддержки педагогов:

Показатели и критерии

Ситуация в прошлые годы

Эпоха новых реформ (2026 год)

Разовая районная премия

Почетная грамота и небольшие памятные подарки

Ровно 616 миллионов сумов (50 тысяч долларов)

Количество награжденных учителей

Ограниченное число педагогов

208 человек (по 1 из каждого района/города)

Географический охват

В основном столица и центральные школы

Самые отдаленные регионы, глухие районы и селения

Профессиональный престиж и материальный стимул

Считалась одной из низкооплачиваемых профессий

Высокооплачиваемая и почитаемая в обществе профессия

Личное внимание главы государства

Ограничивалось общими поздравлениями

Искренняя беседа с глазу на глаз и признание достойным стихотворения

Социальный и психологический анализ: Эксперты о премии в 616 миллионов

Выводы специалистов в области образования, социологов и общественных активистов:

  • Качественная революция в отдаленных регионах: Получение учителями из далёких районов грантов и премий в размере 50 тысяч долларов обеспечивает приток самых талантливых специалистов в отдаленные школы;

  • Повышение престижа профессии учителя: То, что сегодня школьный преподаватель может открыто сказать с высоких трибун «я могу этим гордиться», является практическим доказательством реального восстановления авторитета учителя в обществе;

  • Усиление конкурентной среды: Выплата премии в размере 616 миллионов сумов одному учителю в каждом районе побуждает тысячи других преподавателей работать над собой и применять современные методики;

  • Фактор, воодушевивший Президента: Высшим результатом для главы государства является то, что все усилия и выделенные средства отражаются на счастье простых сельских жителей и обычных учителей.

Триумф Нигоры Алламбергеновой из Канлыкуля стал ярким примером, который придал новые силы, энтузиазм и безграничную уверенность в будущем всем учителям Узбекистана.

По вашему мнению, повысит ли резким образом получение рядовым районным учителем премии в 616 миллионов сумов (50 тысяч долларов) интерес молодежи к профессии учителя? Знаете ли вы, что в школе, где учится ваш ребенок, тоже есть такие преданные своему делу педагоги? Оставьте свои аналитические мнения в комментариях и с гордостью поделитесь этим историческим и радостным анализом новостей об образовании Узбекистана со всеми учителями, преподавателями и близкими!

Нигора АлламбергеноваШавкат МирзиёевУчитель годаКанлыкуль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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