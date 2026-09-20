Смартфоны Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max будут представлены 23 сентября

·4·Технологии
Смартфоны Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max будут представлены 23 сентября

Китайский технологический гигант Xiaomi официально объявил о проведении своей традиционной крупной презентации 23 сентября текущего года. В рамках этого мероприятия широкой публике будут представлены флагманы нового поколения — смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, которые называют одними из самых значимых обновлений в истории компании. Согласно данным иксбт.ком, ожидается, что эти устройства откроют новую эру в мобильной индустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По словам представителей компании, основные технические характеристики новых моделей, в частности процессор, возможности камеры и качество дисплея, будут на одном уровне. Основное различие между устройствами будет заключаться лишь в емкости аккумулятора и габаритах. Впервые в истории мобильных технологий смартфоны будут оснащены новейшим процессором, изготовленным по передовому 2-нм техпроцессу и основанным на архитектуре ГАА.

Передовая производительность и система камер

Хотя Xiaomi пока держит в секрете точное название нового чипсета, согласно инсайдерской информации, в качестве «сердца» устройства ожидается выбор платформы Snapdragon 8 Элите Ген 6. Это обеспечит беспрецедентную скорость в мобильных играх и при выполнении задач AI.

Оптические возможности устройства заслуживают особого внимания фотографов и видеографов. Смартфоны будут оснащены двумя крупными 200 Мп сенсорами, созданными в сотрудничестве со специалистами Леика. Один из них будет выступать в роли основной крупной матрицы, а второй — в качестве высококачественного перископического телеобъектива.

Дисплей и рекордная автономность

Передняя панель устройства также богата важными обновлениями. В ней используется технология Супер Pixel нового поколения с системой светоизлучения М11. Производитель заявляет, что новый экологичный материал значительно повышает уровень яркости при существенном снижении энергопотребления. Кроме того, толщина рамки вокруг экрана составляет всего 0,99 мм.

Показатели запаса энергии смартфонов стали настоящим рекордом. Благодаря аккумулятору ГСР ВИИИ нового поколения с 32% содержанием кремния, модель Xiaomi 18 Pro будет оснащена батареей на 7000 mAh, а версия Xiaomi 18 Pro Max получит абсолютный рекорд в истории серии — аккумулятор на 8500 mAh.

Устройства будут работать на базе совершенно новой операционной системы Xiaomi Хйпер ОС4 прямо из коробки. Также ожидается, что дополнительный универсальный экран на задней панели получит еще более практичные и интеллектуальные функции. На презентации 23 сентября, помимо этих флагманов, будет представлен ряд других новинок.

XiaomiXiaomi 18 ProСмартфонПрезентацияТехнологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 UltraПроведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 UltraСегодня, 16:28Honor Кс9е Pro: аккумулятор 11 000 мА·ч и защита ИП69КHonor Кс9е Pro: аккумулятор 11 000 мА·ч и защита ИП69КСегодня, 15:51Рассчитано, когда на Земле закончится кислородРассчитано, когда на Земле закончится кислородСегодня, 15:26Флагманы Xiaomi 18 Pro и Pro Max официально представленыФлагманы Xiaomi 18 Pro и Pro Max официально представленыСегодня, 14:51Xiaomi 18 Фолд стал самым продаваемым складным смартфономXiaomi 18 Фолд стал самым продаваемым складным смартфономСегодня, 13:56Моторола представляет новый флагман с 200-мегапиксельной камеройМоторола представляет новый флагман с 200-мегапиксельной камеройСегодня, 13:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана