Смартфоны Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max будут представлены 23 сентября

Китайский технологический гигант Xiaomi официально объявил о проведении своей традиционной крупной презентации 23 сентября текущего года. В рамках этого мероприятия широкой публике будут представлены флагманы нового поколения — смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, которые называют одними из самых значимых обновлений в истории компании. Согласно данным иксбт.ком, ожидается, что эти устройства откроют новую эру в мобильной индустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По словам представителей компании, основные технические характеристики новых моделей, в частности процессор, возможности камеры и качество дисплея, будут на одном уровне. Основное различие между устройствами будет заключаться лишь в емкости аккумулятора и габаритах. Впервые в истории мобильных технологий смартфоны будут оснащены новейшим процессором, изготовленным по передовому 2-нм техпроцессу и основанным на архитектуре ГАА.

Передовая производительность и система камер

Хотя Xiaomi пока держит в секрете точное название нового чипсета, согласно инсайдерской информации, в качестве «сердца» устройства ожидается выбор платформы Snapdragon 8 Элите Ген 6. Это обеспечит беспрецедентную скорость в мобильных играх и при выполнении задач AI.

Оптические возможности устройства заслуживают особого внимания фотографов и видеографов. Смартфоны будут оснащены двумя крупными 200 Мп сенсорами, созданными в сотрудничестве со специалистами Леика. Один из них будет выступать в роли основной крупной матрицы, а второй — в качестве высококачественного перископического телеобъектива.

Дисплей и рекордная автономность

Передняя панель устройства также богата важными обновлениями. В ней используется технология Супер Pixel нового поколения с системой светоизлучения М11. Производитель заявляет, что новый экологичный материал значительно повышает уровень яркости при существенном снижении энергопотребления. Кроме того, толщина рамки вокруг экрана составляет всего 0,99 мм.

Показатели запаса энергии смартфонов стали настоящим рекордом. Благодаря аккумулятору ГСР ВИИИ нового поколения с 32% содержанием кремния, модель Xiaomi 18 Pro будет оснащена батареей на 7000 mAh, а версия Xiaomi 18 Pro Max получит абсолютный рекорд в истории серии — аккумулятор на 8500 mAh.

Устройства будут работать на базе совершенно новой операционной системы Xiaomi Хйпер ОС4 прямо из коробки. Также ожидается, что дополнительный универсальный экран на задней панели получит еще более практичные и интеллектуальные функции. На презентации 23 сентября, помимо этих флагманов, будет представлен ряд других новинок.