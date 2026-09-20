На смартфоне iPhone 18 Pro запущен искусственный интеллект с 27 миллиардами параметров

·4·Технологии
На смартфоне iPhone 18 Pro запущен искусственный интеллект с 27 миллиардами параметров

Будущий флагман компании Apple, iPhone 18 Pro, продемонстрировал беспрецедентные результаты в выполнении задач искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Как сообщает издание иксбт.ком, энтузиаст технологий Адриен Грондин успешно запустил огромную языковую модель Бонсаи-27Б с 27 миллиардами параметров полностью локально на смартфоне. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В ходе тестирования выяснилось, что скорость генерации текста и обработки запросов на новом смартфоне почти в два раза выше по сравнению с предыдущим поколением — iPhone 17 Pro. Специалист отметил, что решающую роль в достижении таких высоких результатов сыграл процессор нового поколения.

Возможности нового чипа Apple А20 Pro

Новый процессор Apple А20 Pro, который эксперты и энтузиасты называют «настоящей чудовищной мощью», впервые в истории мобильных устройств оснащен двумя 16-ядерными нейропроцессорами. Такая архитектура обеспечивает высокую эффективность при выполнении задач AI.

Также была проведена серьезная модернизация подсистемы памяти устройства. Модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max оснащены 12 GB оперативной памяти ЛПДДР5Кс с 96-битной шиной и пропускной способностью 115,2 GB/с.

Преимущества локального искусственного интеллекта

Известно, что пропускная способность оперативной памяти является одним из важнейших факторов при запуске больших языковых моделей. Технические характеристики нового смартфона позволили запускать AI непосредственно на самом устройстве, без обращения к облачным серверам.

Тесты с моделью Бонсаи показывают, что приближается эра выполнения пользовательских запросов без подключения к интернету с полным сохранением конфиденциальности. Это свидетельствует о выходе нейросетевых технологий в мобильных устройствах на новый уровень.

iPhone 18 ProApple A20 ProИскусственный интеллектСмартфоныТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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