В США создают специальную структуру и назначают нового советника по вопросам AI

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении нового специального советника по вопросам AI — неофициально именуемого «АИ-царем», а также о создании в стране специальных «АИ-войск». Согласно данным иксбт.ком, эта структура по своей аналогии напоминает Космические силы США, однако на данный момент точные задачи новой структуры, ее состав и сроки начала работы Белым домом не разглашаются. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Данное заявление прозвучало в то время, когда в Соединенных Штатах разгораются жаркие дискуссии по вопросам безопасности AI. В частности, бывший исследователь компании Anthropic Джейкоб Коксон ранее отмечал, что некоторые эксперты всерьез обсуждают возможность того, что AI к концу десятилетия может представлять реальную угрозу для человечества. Несмотря на это, Трамп решительно выступает против введения дополнительных ограничений в этой сфере.

«Мы ни в коем случае не будем препятствовать росту этой огромной индустрии», — написал Дональд Трамп на своей странице в Truth Social. По мнению политика, государство должно всесторонне поддерживать развитие AI и одновременно контролировать возможные правонарушения. В центре дискуссии стоит вопрос: стоит ли для этого вводить новые отраслевые ограничения или достаточно существующих правовых механизмов?

Подходы к регулированию отрасли и безопасности

Если план будет успешно реализован, это станет вторым назначением на должность «АИ-царя» при администрации Трампа. Ранее эту функцию выполнял венчурный инвестор Дэвид Сакс. Однако весной он покинул пост, перейдя в статус внешнего советника. Сакс также выступал против новых федеральных правил в отношении AI, подчеркивая, что разработчики должны нести самостоятельную ответственность за безопасность своих продуктов и причиненный ущерб.

Эта инициатива Трампа была озвучена на фоне острой технологической конкуренции между США и Китаем. Обе страны оценивают AI как важнейший фактор экономической и национальной мощи. В американской технологической индустрии выражают обеспокоенность тем, что чрезмерное бюрократическое регулирование может замедлить развитие местных компаний и дать преимущество китайским конкурентам. Однако стороны, требующие жестких мер безопасности, не согласны с таким подходом.

Международные переговоры и перспективы

В эти дни в Нью-Йорке проходят важные переговоры между министром финансов США Скоттом Бессентом и вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Наряду с торгово-экономическими вопросами стороны обсуждают безопасность AI, а также модели с открытыми и закрытыми весами. Эти переговоры примечательны тем, что они организованы в преддверии встречи Дональда Трампа и Председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне.

Напомним, ранее управление роботом было доверено нейросети ГПТ-6 Astra, которая успешно выполнила все задачи в ходе 60 опасных экспериментов. Это еще больше усилило споры среди экспертов о том, насколько опасной может быть автономность и бесконтрольность систем AI.