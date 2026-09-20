В США создают специальную структуру и назначают нового советника по вопросам AI

·35·Технологии
В США создают специальную структуру и назначают нового советника по вопросам AI

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении нового специального советника по вопросам AI — неофициально именуемого «АИ-царем», а также о создании в стране специальных «АИ-войск». Согласно данным иксбт.ком, эта структура по своей аналогии напоминает Космические силы США, однако на данный момент точные задачи новой структуры, ее состав и сроки начала работы Белым домом не разглашаются. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Данное заявление прозвучало в то время, когда в Соединенных Штатах разгораются жаркие дискуссии по вопросам безопасности AI. В частности, бывший исследователь компании Anthropic Джейкоб Коксон ранее отмечал, что некоторые эксперты всерьез обсуждают возможность того, что AI к концу десятилетия может представлять реальную угрозу для человечества. Несмотря на это, Трамп решительно выступает против введения дополнительных ограничений в этой сфере.

«Мы ни в коем случае не будем препятствовать росту этой огромной индустрии», — написал Дональд Трамп на своей странице в Truth Social. По мнению политика, государство должно всесторонне поддерживать развитие AI и одновременно контролировать возможные правонарушения. В центре дискуссии стоит вопрос: стоит ли для этого вводить новые отраслевые ограничения или достаточно существующих правовых механизмов?

Подходы к регулированию отрасли и безопасности

Если план будет успешно реализован, это станет вторым назначением на должность «АИ-царя» при администрации Трампа. Ранее эту функцию выполнял венчурный инвестор Дэвид Сакс. Однако весной он покинул пост, перейдя в статус внешнего советника. Сакс также выступал против новых федеральных правил в отношении AI, подчеркивая, что разработчики должны нести самостоятельную ответственность за безопасность своих продуктов и причиненный ущерб.

Эта инициатива Трампа была озвучена на фоне острой технологической конкуренции между США и Китаем. Обе страны оценивают AI как важнейший фактор экономической и национальной мощи. В американской технологической индустрии выражают обеспокоенность тем, что чрезмерное бюрократическое регулирование может замедлить развитие местных компаний и дать преимущество китайским конкурентам. Однако стороны, требующие жестких мер безопасности, не согласны с таким подходом.

Международные переговоры и перспективы

В эти дни в Нью-Йорке проходят важные переговоры между министром финансов США Скоттом Бессентом и вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Наряду с торгово-экономическими вопросами стороны обсуждают безопасность AI, а также модели с открытыми и закрытыми весами. Эти переговоры примечательны тем, что они организованы в преддверии встречи Дональда Трампа и Председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне.

Напомним, ранее управление роботом было доверено нейросети ГПТ-6 Astra, которая успешно выполнила все задачи в ходе 60 опасных экспериментов. Это еще больше усилило споры среди экспертов о том, насколько опасной может быть автономность и бесконтрольность систем AI.

Искусственный интеллектДональд ТрампСШАКитайТехнологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

На смартфоне iPhone 18 Pro запущен искусственный интеллект с 27 миллиардами параметровНа смартфоне iPhone 18 Pro запущен искусственный интеллект с 27 миллиардами параметровСегодня, 18:21Искусственный интеллект и робототехника: тесты безопасности дали неожиданный результатИскусственный интеллект и робототехника: тесты безопасности дали неожиданный результатСегодня, 17:23Смартфоны Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max будут представлены 23 сентябряСмартфоны Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max будут представлены 23 сентябряСегодня, 16:55Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 UltraПроведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 UltraСегодня, 16:28Honor Кс9е Pro: аккумулятор 11 000 мА·ч и защита ИП69КHonor Кс9е Pro: аккумулятор 11 000 мА·ч и защита ИП69КСегодня, 15:51Рассчитано, когда на Земле закончится кислородРассчитано, когда на Земле закончится кислородСегодня, 15:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана