Google запускает первый спутник с чипом искусственного интеллекта

·18·Технологии
Google запускает первый спутник с чипом искусственного интеллекта

В мире технологий начинается новая эра: по данным иксбт.ком, компания Google готовится вывести на орбиту свой первый экспериментальный спутник, оснащенный фирменными ТПУ-чипами. Аппарат, который отправится на низкую околоземную орбиту 1 октября текущего года с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX, будет питаться от солнечных батарей. Этот шаг является первым практическим испытанием масштабного проекта, направленного на выполнение задач искусственного интеллекта непосредственно за пределами Земли. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Эта миссия является первым этапом инициативы Google под названием Проджект Сункатчер. Основная цель проекта — создание в будущем группировки орбитальных спутников, способных обеспечить непрерывную работу моделей искусственного интеллекта. Специалисты стремятся снизить нагрузку на наземные центры обработки данных и открыть новые возможности за счет внедрения вычислений AI в космических условиях.

Испытания и трудности в космосе

В ходе наземных испытаний ТПУ-чипы показали способность выдерживать высокие нагрузки и космическую радиацию. Однако главной и самой сложной задачей для специалистов остается тепловой режим. Поскольку в космическом пространстве отсутствует конвекция воздуха, отвод тепла возможен только путем излучения. По этой причине процессоры на станции могут работать всего 15 минут, после чего их необходимо временно отключать для охлаждения.

В связи с этим Google тестирует специальную пассивную систему, состоящую из тепловых трубок и радиаторов, адаптированную для космических условий. Эта система предназначена для эффективного рассеивания избыточного тепла в вакууме. Представители компании отмечают, что некоторые процессы можно проверить только в реальных космических условиях, так как лабораторные условия не могут полностью воспроизвести орбитальную среду.

Планы на будущее и перспективы

По словам Тревиса Билса, старшего директора программы Проджект Сункатчер, освоение космоса для масштабных вычислений AI требует тщательного и методичного инженерного подхода. Главная цель первого запуска — увидеть, что работает эффективно на практике, выявить потенциальные точки отказа и использовать полученные результаты в будущих миссиях. Если эти испытания пройдут успешно, Google планирует вывести на орбиту еще два таких спутника в следующем году.

Стоит отметить, что идея орбитальных центров обработки данных, работающих на солнечной энергии и не занимающих земные ресурсы, ранее обсуждалась такими известными инноваторами, как Илон Маск, Джефф Безос и бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. Однако процесс практического тестирования чипов в космосе достиг стадии реализации именно сейчас.

GoogleИскусственный интеллектSpaceXТехнологииКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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