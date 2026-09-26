Пауло Дибала не смог поехать на прощальный матч сборной Аргентины

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала оказался перед серьезной дилеммой между интересами клуба и сборной. Как сообщает Goal.com, главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини наложил строгий запрет на поездку аргентинского футболиста в Буэнос-Айрес для участия в прощальном матче Лионелья Месси в составе национальной команды. Об этом сообщает портал Goal.com.

Футбольная ассоциация Аргентины направила приглашения всем игрокам, ставшим победителями Чемпионата мира 2022 года, в качестве почетных гостей на матч против сборной Бенина, который пройдет в октябре на стадионе «Эстадио Монументаль». Однако тренерский штаб выразил обеспокоенность по поводу длительных межконтинентальных перелетов и нарушения тренировочного процесса.

Жесткая позиция тренера

Как пишет издание Ла Gazzetta делло Sport, руководство и тренерский штаб «джаллоросси» отдают приоритет сохранению лидерских позиций в Серии А и восстановлению физической формы игроков. Поскольку подопечные Джан Пьеро Гасперини готовятся к предстоящему выездному матчу в Комо, тренер не хочет, чтобы футболисты пропускали три дня тренировок.

Специалист опасается, что игроки столкнутся с изнурительными 14-часовыми перелетами и не успеют восстановиться перед важными встречами. В частности, поездка была отклонена из-за приближающегося матча против «Комо» и игры в рамках Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Эмоциональное состояние футболиста

Для Пауло Дибалы отказ от приглашения на прощальный матч такой легенды, как Лионель Месси , дается морально очень тяжело. По имеющимся данным, футболист искренне хотел увидеть последний матч «Ла Пульги» в футболке «Альбиселесте», пусть даже с трибун.

Однако профессиональные обязательства и задачи перед клубом оказались важнее. Несмотря на то, что Дибала в последнее время не вызывался в сборную под руководством Лионелья Скалони, в текущем сезоне он стал одной из ключевых фигур «Ромы», сделав 4 голевые передачи в 5 матчах.

Для прояснения ситуации главный тренер Джан Пьеро Гасперини планирует провести личную беседу с футболистом во время вторничной тренировки. Тем не менее, ожидается, что первоначальное решение тренера о вето останется в силе.