Пауло Дибала не смог поехать на прощальный матч сборной Аргентины
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала оказался перед серьезной дилеммой между интересами клуба и сборной. Как сообщает Goal.com, главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини наложил строгий запрет на поездку аргентинского футболиста в Буэнос-Айрес для участия в прощальном матче Лионелья Месси в составе национальной команды. Об этом сообщает портал Goal.com.
Футбольная ассоциация Аргентины направила приглашения всем игрокам, ставшим победителями Чемпионата мира 2022 года, в качестве почетных гостей на матч против сборной Бенина, который пройдет в октябре на стадионе «Эстадио Монументаль». Однако тренерский штаб выразил обеспокоенность по поводу длительных межконтинентальных перелетов и нарушения тренировочного процесса.
Жесткая позиция тренераКак пишет издание Ла Gazzetta делло Sport, руководство и тренерский штаб «джаллоросси» отдают приоритет сохранению лидерских позиций в Серии А и восстановлению физической формы игроков. Поскольку подопечные Джан Пьеро Гасперини готовятся к предстоящему выездному матчу в Комо, тренер не хочет, чтобы футболисты пропускали три дня тренировок.
Специалист опасается, что игроки столкнутся с изнурительными 14-часовыми перелетами и не успеют восстановиться перед важными встречами. В частности, поездка была отклонена из-за приближающегося матча против «Комо» и игры в рамках Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
Эмоциональное состояние футболистаДля Пауло Дибалы отказ от приглашения на прощальный матч такой легенды, как Лионель Месси, дается морально очень тяжело. По имеющимся данным, футболист искренне хотел увидеть последний матч «Ла Пульги» в футболке «Альбиселесте», пусть даже с трибун.
Однако профессиональные обязательства и задачи перед клубом оказались важнее. Несмотря на то, что Дибала в последнее время не вызывался в сборную под руководством Лионелья Скалони, в текущем сезоне он стал одной из ключевых фигур «Ромы», сделав 4 голевые передачи в 5 матчах.
Для прояснения ситуации главный тренер Джан Пьеро Гасперини планирует провести личную беседу с футболистом во время вторничной тренировки. Тем не менее, ожидается, что первоначальное решение тренера о вето останется в силе.
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