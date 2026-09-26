День, когда решится судьба золотых медалей: объявлены пары 10-го тура в Самарканде

·40·Спорт
День, когда решится судьба золотых медалей: объявлены пары 10-го тура в Самарканде

На проходящей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде стартуют самые решающие матчи 10-го тура, которые определят судьбу чемпионства и призовых мест. Мужская сборная Узбекистана по шахматам, одолевшая в предыдущем 9-тором туре сборную США и ставшая единоличным лидером турнирной таблицы, в этом туре проведет сложнейший поединок черными фигурами против многократного победителя Олимпиад — Армении. В другом центральном противостоянии дня вторая мужская сборная Узбекистана, удивившая всех разгромом Нидерландов в 9-м туре, белыми фигурами проэкзаменует гиганта мировых шахмат — сборную Индии.

Состав Узбекистан-3 сядет за доску против сборной Израиля. В женском 10-туре наши национальные сборные также столкнулись с серьезными соперницами: первая женская сборная Узбекистана сыграет белыми фигурами против Перу, девушки из команды Узбекистан-2 поборются за победу с Швецией, а команда Узбекистан-3 — черными фигурами против Кении. Итоги сегодняшнего тура практически определят, останутся ли золотые медали Олимпиады в Самарканде.

«Армянский барьер, столкновение с Индией и накал 10-го тура»: 5 главных моментов соревновательного дня

Самые важные официальные противостояния и факты 10-го тура:

  • Центральный матч Узбекистан — Армения: наша главная национальная сборная встречается с одним из самых серьезных соперников на пути к золотым медалям — Арменией;

  • Испытание команды Узбекистан-2 против Индии: наша молодежь, обыгравшая Нидерланды, сразится с Индией — одной из сильнейших шахматных стран мира;

  • Встреча Узбекистан-3 и Израиля: наша третья мужская сборная постарается набрать очки белыми фигурами против представителей Израиля;

  • Матч женщин против Перу и Швеции: наша основная женская сборная померится силами с Перу, а Узбекистан-2 — со Швецией;

  • Золотой фундамент: победа в этом туре максимально приблизит мужскую сборную Узбекистана к чемпионству перед заключительным 11-м туром.

Всемирная шахматная олимпиада (Самарканд): все основные пары 10-го тура

Показатели официального распределения жребия международных и национальных сборных:

День, когда решится судьба золотых медалей: объявлены пары 10-го тура в Самарканде

Матч и порядок столов

Команда белых фигур (Теам Вхите)

Команда черных фигур (Теам Блак)

Значение и статус матча

Мужчины (1-е доски)

Армения

УЗБЕКИСТАН

Главный бой, решающий судьбу золотых медалей

Мужчины

УЗБЕКИСТАН-2

Индия

Испытание нашей второй команды против мирового гранда

Мужчины

УЗБЕКИСТАН-3

Израиль

Принципиальный командный рейтинговый матч

Мужчины (Другие пары)

Украина, Германия, Венгрия

Китай, Франция, Испания

Борьба международной элиты

Женщины (Центральные)

УЗБЕКИСТАН

Перу

Важная возможность победы для наших девушек

Женщины

УЗБЕКИСТАН-2

Швеция

Матч против европейского опыта

Женщины

Кения

УЗБЕКИСТАН-3

Выездной матч девушек 3-го состава

Женщины (Другие пары)

Китай, Казахстан, Англия

Индия, Франция, Грузия

Интенсивные противостояния в зоне медалей

День, когда решится судьба золотых медалей: объявлены пары 10-го тура в Самарканде

Шахматная экспертиза: почему Армения и Индия — самые опасные соперники в 10-м туре?

Выводы международных гроссмейстеров и шахматных аналитиков:

  • «Олимпийский дух Армении»: сборная Армении, даже если у нее не самый высокий индивидуальный рейтинг, обладает уникальной сплоченностью, позволяющей обыгрывать любого гранда мира в командных баталиях; поскольку Нодирбек Абдусатторов и его партнеры сегодня играют не белыми, а черными фигурами, потребуется хладнокровная тактика;

  • «Гигантский барьер» для Узбекистан-2: разгром нашего второго состава над Нидерландами во главе с Анишем Гири сделал их самой опасной командой турнира; сегодняшнее противостояние с Индией может еще больше облегчить путь нашей основной сборной к чемпионству;

  • Возможность реабилитации для женщин: после поражения от Индии матч против сборной Перу — удобная возможность для наших девушек вернуть психологическое преимущество и подняться выше в рейтинге.

Как вы думаете, сможет ли мужская сборная Узбекистана успешно преодолеть армянский барьер и досрочно гарантировать золотую медаль Самаркандской Олимпиады? Как вы оцениваете шансы команды Узбекистан-2 против Индии? Оставляйте свои личные прогнозы и пожелания в комментариях и делитесь этим анализом со всеми любителями шахмат, чтобы поддержать наши сборные!

Самаркандская шахматная олимпиадасборная Узбекистана по шахматамсборная Армении по шахматамсборная Индии по шахматам
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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