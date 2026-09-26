День, когда решится судьба золотых медалей: объявлены пары 10-го тура в Самарканде

На проходящей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде стартуют самые решающие матчи 10-го тура, которые определят судьбу чемпионства и призовых мест. Мужская сборная Узбекистана по шахматам, одолевшая в предыдущем 9-тором туре сборную США и ставшая единоличным лидером турнирной таблицы, в этом туре проведет сложнейший поединок черными фигурами против многократного победителя Олимпиад — Армении. В другом центральном противостоянии дня вторая мужская сборная Узбекистана, удивившая всех разгромом Нидерландов в 9-м туре, белыми фигурами проэкзаменует гиганта мировых шахмат — сборную Индии.

Состав Узбекистан-3 сядет за доску против сборной Израиля. В женском 10-туре наши национальные сборные также столкнулись с серьезными соперницами: первая женская сборная Узбекистана сыграет белыми фигурами против Перу, девушки из команды Узбекистан-2 поборются за победу с Швецией, а команда Узбекистан-3 — черными фигурами против Кении. Итоги сегодняшнего тура практически определят, останутся ли золотые медали Олимпиады в Самарканде.

«Армянский барьер, столкновение с Индией и накал 10-го тура»: 5 главных моментов соревновательного дня

Самые важные официальные противостояния и факты 10-го тура:

Центральный матч Узбекистан — Армения: наша главная национальная сборная встречается с одним из самых серьезных соперников на пути к золотым медалям — Арменией;

Испытание команды Узбекистан-2 против Индии: наша молодежь, обыгравшая Нидерланды, сразится с Индией — одной из сильнейших шахматных стран мира;

Встреча Узбекистан-3 и Израиля: наша третья мужская сборная постарается набрать очки белыми фигурами против представителей Израиля;

Матч женщин против Перу и Швеции: наша основная женская сборная померится силами с Перу, а Узбекистан-2 — со Швецией;

Золотой фундамент: победа в этом туре максимально приблизит мужскую сборную Узбекистана к чемпионству перед заключительным 11-м туром.

Всемирная шахматная олимпиада (Самарканд): все основные пары 10-го тура

Показатели официального распределения жребия международных и национальных сборных:

Матч и порядок столов Команда белых фигур (Теам Вхите) Команда черных фигур (Теам Блак) Значение и статус матча Мужчины (1-е доски) Армения УЗБЕКИСТАН Главный бой, решающий судьбу золотых медалей Мужчины УЗБЕКИСТАН-2 Индия Испытание нашей второй команды против мирового гранда Мужчины УЗБЕКИСТАН-3 Израиль Принципиальный командный рейтинговый матч Мужчины (Другие пары) Украина, Германия, Венгрия Китай, Франция, Испания Борьба международной элиты Женщины (Центральные) УЗБЕКИСТАН Перу Важная возможность победы для наших девушек Женщины УЗБЕКИСТАН-2 Швеция Матч против европейского опыта Женщины Кения УЗБЕКИСТАН-3 Выездной матч девушек 3-го состава Женщины (Другие пары) Китай, Казахстан, Англия Индия, Франция, Грузия Интенсивные противостояния в зоне медалей

Шахматная экспертиза: почему Армения и Индия — самые опасные соперники в 10-м туре?

Выводы международных гроссмейстеров и шахматных аналитиков:

«Олимпийский дух Армении»: сборная Армении, даже если у нее не самый высокий индивидуальный рейтинг, обладает уникальной сплоченностью, позволяющей обыгрывать любого гранда мира в командных баталиях; поскольку Нодирбек Абдусатторов и его партнеры сегодня играют не белыми, а черными фигурами, потребуется хладнокровная тактика;

«Гигантский барьер» для Узбекистан-2: разгром нашего второго состава над Нидерландами во главе с Анишем Гири сделал их самой опасной командой турнира; сегодняшнее противостояние с Индией может еще больше облегчить путь нашей основной сборной к чемпионству;

Возможность реабилитации для женщин: после поражения от Индии матч против сборной Перу — удобная возможность для наших девушек вернуть психологическое преимущество и подняться выше в рейтинге.

Как вы думаете, сможет ли мужская сборная Узбекистана успешно преодолеть армянский барьер и досрочно гарантировать золотую медаль Самаркандской Олимпиады? Как вы оцениваете шансы команды Узбекистан-2 против Индии? Оставляйте свои личные прогнозы и пожелания в комментариях и делитесь этим анализом со всеми любителями шахмат, чтобы поддержать наши сборные!