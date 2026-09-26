Шахриёр Махкамов принес Узбекистану золотую медаль в Айти-Нагое

·42·Спорт
Шахриёр Махкамов принес Узбекистану золотую медаль в Айти-Нагое

Для делегации Узбекистана 26 сентября на проходящих в японском городе Айти-Нагоя Азиатских играх началось с еще одной золотой медали. В соревнованиях по гребле на байдарках в одиночной программе среди мужчин на дистанции 500 метров Шахриёр Махкамов опередил всех соперников и стал чемпионом Азиатских игр.

Эта победа довела число золотых медалей делегации Узбекистана на турнире до 8. Общий же счет медалей достиг 33.

Шахриёр Махкамов — чемпион Азиатских игр

26 сентября соревнования по гребле на байдарках в одиночной программе среди мужчин на дистанции 500 метров завершились одним из самых радостных результатов для делегации Узбекистана.

Махкамов продемонстрировал высокий темп на короткой дистанции и первым пересек финишную черту. Таким образом, узбекский спортсмен завоевал золотую медаль Азиатских игр.

Чемпионство в одиночной программе на 500 метров сделало Шахриёра Махкамова одним из очередных узбекских героев Айти-Нагои-2026.

В гребле на байдарках каждая секунда имеет решающее значение. Поэтому победа на дистанции 500 метров отражает не только итоговый результат, но также скорость, технику и стабильность спортсмена на протяжении соревнований.

8-е золото в копилке Узбекистана

Победа Шахриёра Махкамова стала 8-й золотой медалью делегации Узбекистана на Азиатских играх в Айти-Нагое.

По ходу соревнований узбекские спортсмены регулярно пополняли ряды призеров в различных видах спорта. А 26 сентября копилка медалей пополнилась еще одним золотом.

В настоящее время общий баланс медалей делегации Узбекистана выглядит следующим образом:

Медаль

Количество

Золото

8

Серебро

16

Бронза

9

Итого

33

Таким образом, спортсмены Узбекистана завоевали в Айти-Нагое 33 медали.

26 сентября началось для Узбекистана с золота

Очередной день Азиатских игр в Айти-Нагое начался для узбекских болельщиков с еще одной радостной вести.

Чемпионство гребца на байдарках Шахриёра Махкамова довело количество золотых медалей в копилке делегации до восьми. А его победа в одиночной программе на 500 метров в очередной раз продемонстрировала достижения Узбекистана в данном виде спорта.

Примечательно, что с учетом продолжающихся соревнований копилка медалей делегации Узбекистана 26 сентября еще может пополниться.

Каждый новый старт в Айти-Нагое предоставляет узбекским спортсменам возможность завоевать очередную награду. А золотая медаль Махкамова начала этот день для Узбекистана в чемпионском ключе.

Шахриёр МахкамовАйти-Нагоя 2026Азиатские игрыгребля на байдарках
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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