В Узбекистане 11 футбольных клубов передадут предпринимателям

·52·Спорт
В Узбекистане 11 футбольных клубов передадут предпринимателям

11 клубов Суперлиги Узбекистана будут выставлены на конкурс для передачи предпринимателям на основе доверительного управления. Новая система направлена на более широкое привлечение частных средств и современного управления в клубы.

Какие клубы будут переданы в управление?

Конкурс охватит клубы «Бунёдкор», «Бухара», «Динамо», «Кызылкум», «Навбахор», «Насаф», «Нефтчи», «Локомотив», «Машъал», ОКМК и «Пахтакор».

Согласно требованиям, предприниматель или группа предпринимателей, желающие взять клубы в доверительное управление, должны внести спонсорские средства в размере не менее 20 процентов от всех годовых расходов профессионального клуба.

Предпринимателям какие льготы предоставляются?

Для предпринимателей, взявших клубы в управление, предусмотрен ряд льгот:

  • льготы по налогу на прибыль в отношении некоторых спонсорских средств, направленных на деятельность клуба;

  • льготы по налогу на доходы физических лиц для футболистов и 1-процентная ставка социального налога;

  • возможность получения кредита на срок до 5 лет по ставке 14 процентов для приобретения клуба либо строительства и ремонта спортивных объектов;

  • 50-процентная скидка при рекламе продукции и услуг предпринимателя на центральных и региональных телеканалах системы НТРК.

Новый подход направлен на повышение финансовой устойчивости клубов, расширение участия частного сектора в управлении и развитие футбольной инфраструктуры.

Суперлига УзбекистанаПередача управления клубов частному секторуБунёдкорБухара
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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