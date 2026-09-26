В Узбекистане 11 футбольных клубов передадут предпринимателям

11 клубов Суперлиги Узбекистана будут выставлены на конкурс для передачи предпринимателям на основе доверительного управления. Новая система направлена на более широкое привлечение частных средств и современного управления в клубы.

Какие клубы будут переданы в управление?

Конкурс охватит клубы «Бунёдкор», «Бухара», «Динамо», «Кызылкум», «Навбахор», «Насаф», «Нефтчи», «Локомотив», «Машъал», ОКМК и «Пахтакор».

Согласно требованиям, предприниматель или группа предпринимателей, желающие взять клубы в доверительное управление, должны внести спонсорские средства в размере не менее 20 процентов от всех годовых расходов профессионального клуба.

Предпринимателям какие льготы предоставляются?

Для предпринимателей, взявших клубы в управление, предусмотрен ряд льгот:

льготы по налогу на прибыль в отношении некоторых спонсорских средств, направленных на деятельность клуба;

льготы по налогу на доходы физических лиц для футболистов и 1-процентная ставка социального налога;

возможность получения кредита на срок до 5 лет по ставке 14 процентов для приобретения клуба либо строительства и ремонта спортивных объектов;

50-процентная скидка при рекламе продукции и услуг предпринимателя на центральных и региональных телеканалах системы НТРК.

Новый подход направлен на повышение финансовой устойчивости клубов, расширение участия частного сектора в управлении и развитие футбольной инфраструктуры.