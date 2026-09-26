Серьезное предупреждение от Билла Гейтса: ИИ может представлять угрозу для миллиардов людей

·13·Технологии
Серьезное предупреждение от Билла Гейтса: ИИ может представлять угрозу для миллиардов людей

Один из основателей Microsoft Билл Гейтс выразил обеспокоенность в связи с рисками, связанными с бурным развитием искусственного интеллекта (ИИ). Он подчеркнул, что правительства недостаточно готовы к изменениям, которые несет эта технология.

По мнению Гейтса, расширение возможностей ИИ при злоупотреблении ими со стороны злоумышленников может породить серьезные угрозы. В то же время он отметил потенциал искусственного интеллекта в плане огромной пользы для медицины, образования и сельского хозяйства.

Гейтс заявил, что правительства недостаточно подготовлены к управлению рисками, связанными с ИИ.

Гейтс выдвинул на первый план необходимость международной координации развития ИИ и укрепления сотрудничества между государствами. Он особо отметил важность государственного контроля в таких направлениях, как кибербезопасность и влияние на общество. На данный момент не существует научных выводов о неизбежности гибели миллиардов людей из-за ИИ. Подобные сценарии являются частью дискуссий о долгосрочных рисках искусственного интеллекта; у экспертов нет единого мнения относительно их вероятности и сроков.

Билл ГейтсMicrosoftИскусственный интеллекткибербезопасность
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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