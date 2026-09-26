В Ташкенте Gentra сбила велосипедиста, причинив ему легкие травмы

·2·Общество
В Ташкенте Gentra сбила велосипедиста, причинив ему легкие травмы

В Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Gentra и велосипедиста. В результате инцидента велосипедист получил легкие телесные повреждения.

По данным УБДД города Ташкента, происшествие было зафиксировано 25 сентября в 17:05 на улице Гульсанам.

Выяснилось, что двигавшийся по дороге велосипедист столкнулся с автомобилем Gentra под управлением водителя А.М., 1966 года рождения.

В результате ДТП велосипедист получил легкие телесные повреждения. Ему была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия.

В настоящее время сотрудниками УБДД ГУВД города Ташкента ведутся следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств данного ДТП.

GentraУБДДТашкентвелосипед
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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