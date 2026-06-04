Джалалиддин Ахмадалиев удивил поклонников сольным концертом «Кокандец» без ведущего

Известный эстрадный певец Джалалиддин Ахмадалиев с 28 по 31 мая представил очередную сольную концертную программу под названием «Кокандец» во Дворце искусств «Дружба народов». Четырехдневный концерт был встречен поклонниками с большим интересом.

Артист и на этот раз остался верен своей традиции, сосредоточив основное внимание на живом исполнении. В ходе программы Джалалиддин Ахмадалиев исполнил в общей сложности 37 песен. Большинство из них были популярными хитами, а некоторые прозвучали впервые.

Еще одной примечательной особенностью концерта стало то, что в программе не было ни ведущего, ни дуэтов. Почти три часа певец выступал на сцене в одиночку. Лишь во время смены костюмов его ученики показывали номера для зрителей.

«В этом году на концерте нет ведущего. От начала до конца пою только я сам. Чтобы не устать, мы растянули программу на четыре дня. Нам было очень трудно формировать репертуар. Поскольку наш народ с любовью слушает многие мои песни, мне пришлось исполнить в общей сложности 37 композиций», — сказал Джалалиддин Ахмадалиев.