В США некоторые владельцы iPhone 18 Pro Max остались без связи

·0·Технологии
В США некоторые владельцы iPhone 18 Pro Max остались без связи

В США некоторые владельцы новых смартфонов iPhone 18 Pro Max столкнулись с серьезными перебоями в работе сотовой связи. Согласно данным иксбт.ком, пользователи жалуются на трудности с подключением к сети АТ&Т и активацией еСИМ. Об этом сообщает Иксбт.ком .

После возникновения проблемы устройство полностью теряет возможность совершать звонки, отправлять СМС и пользоваться мобильным интернетом. Это создает ряд неудобств при выполнении повседневных задач и поддержании связи.

Проблемы со связью и технические детали

Первоначальные жалобы массово появились на платформе Reddit и форумах поддержки Apple. Данная ситуация привлекла внимание многих, так как модель iPhone 18 Pro Max в США является единственной версией в этом поколении, оснащенной модемом Qualcomm.

В то же время сообщается, что в iPhone 18 Pro и iPhone Дуо для рынка США, а также в моделях iPhone 18 Pro Max для других стран используется собственный модем К2 от компании Apple.

Заключение экспертов и ожидаемое обновление

Эксперты отмечают, что прямая связь между проблемами с подключением и модемом Qualcomm пока не установлена. Точная причина неисправности остается неизвестной, поэтому делать выводы о дефекте аппаратной части устройства пока рано.

В настоящее время Apple тестирует операционную систему iOS 27.0.1, распространение которой запланировано на следующую неделю. Специалисты предполагают, что данная проблема будет устранена с помощью нового обновления программного обеспечения или конфигурации оператора.

AppleiPhone 18 Pro MaxСмартфоныСбой связиТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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