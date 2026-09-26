Английский футбол столкнулся с одним из крупнейших финансовых скандалов последних лет. Согласно заключению независимой комиссии, клуб Манчестер Сити был признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинения в нарушении финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Этот исторический вердикт вызвал большой резонанс в национальном чемпионате, вновь сделав актуальными темы местной конкуренции и несправедливости в турнирной таблице прошлых лет. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, это монолитное решение открыло возможность применения к клубу беспрецедентных санкций, включая исключение из лиги, огромные штрафы, снятие очков и лишение исторических титулов. В такой напряженный период команды, которые боролись с Манчестер Сити за чемпионство и довольствовались вторыми местами, а также их бывшие игроки, незамедлительно отреагировали на эту новость.

Ироничный пост бывшего вратаря

Давид де Хеа , проведший более 500 матчей за Манчестер Юнайтед и бывший основным голкипером команды до 2023 года, оставил ироничное сообщение на своей странице в социальных сетях. На своей официальной странице в Кс он намекнул на возможность перераспределения прошлых чемпионских титулов, написав: «Что ж... Давайте поговорим. Сколько у меня теперь чемпионских титулов Премьер-лиги?». Эта ироничная реакция испанского голкипера была напрямую направлена на сезоны, в которых Манчестер Юнайтед занимал второе место.

Известно, что в период выступлений Давида де Хеа Манчестер Юнайтед несколько раз занимал второе место вслед за Манчестер Сити. В частности, в сезоне 2011–2012 чемпионство было упущено по разнице мячей, а в сезонах 2017–2018 под руководством Жозе Моуринью и 2020–2021 под руководством Уле-Гуннара Сульшера «красные дьяволы» также оставались на второй строчке турнирной таблицы.

Юридические действия клубов и требования компенсации

Как сообщает издание The Athletic, после этого скандала ведущие клубы английского футбола, включая Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ливерпуль и Тоттенхэм, задействовали своих юристов. Данные команды начали подготовку исков о возмещении ущерба, связанного с упущенными призовыми выплатами и коммерческими доходами. Это еще больше усложняет ситуацию.

Манчестер Сити, в свою очередь, заявляет, что будет бороться до конца законными методами против всех спортивных санкций и претензий соперников. В настоящее время руководство Премьер-лиги стоит перед сложной задачей принятия справедливого решения, не меняя при этом кардинально историю соревнований. Ожидается, что эта острая юридическая борьба и обсуждения продлятся еще несколько месяцев.