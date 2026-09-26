Xiaomi представила гаджет Покет Гуитар для смартфонов

·23·Технологии
Xiaomi представила гаджет Покет Гуитар для смартфонов

Согласно данным Иксбт.ком, компания Xiaomi представила необычный и оригинальный аксессуар для мобильных устройств Покет Гуитар Данное устройство разработано специально для новых флагманов Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max и позволяет пользователям попробовать свои силы в музыке с помощью смартфона. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Корпус аксессуара крепится к задней панели смартфона с помощью магнитов. В сложенном виде он закрывает дополнительный экран устройства, а при открытии разделяется на две функциональные части. В первой расположены кнопки аккордов от И до ВИИ, а вторая часть имитирует гитарные струны благодаря рельефной поверхности.

Режимы работы и возможности устройства

Покет Гуитар подключается к смартфону по Bluetooth и работает через специальное китайское караоке-приложение Чангба. Гаджет предлагает пользователям два основных режима:

  • Режим Чорд: пользователь одной рукой выбирает нужные аккорды с помощью кнопок, а другой имитирует игру на струнах.
  • Режим Рхйтм: в этом режиме выбор аккордов не требуется, достаточно попадать в ритм, а все остальные действия выполняет мобильное приложение.
Во время игры задний экран Xiaomi 18 Pro используется для отображения элементов управления и необходимой информации. Такой подход предотвращает перекрытие дисплея руками.

Совместимость и технические характеристики

Хотя устройство создано специально для флагманов Xiaomi, его возможности доступны и на других моделях Xiaomi, а также на iPhone с iOS 14 и выше. Для этого достаточно установить приложение Чангба.

Технически новая карманная гитара оснащена аккумулятором емкостью 630 mAh. По заявлению производителя, одного заряда хватает до 30 дней работы. Для зарядки предусмотрен современный порт USB-C.

В настоящее время Xiaomi Покет Гуитар уже поступил в продажу на китайском рынке. Стоимость гаджета составляет 599 юаней или около 90 долларов США.

XiaomiPocket GuitarАксессуары для смартфоновТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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