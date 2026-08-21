Новые назначения: юморист Шукурилло Исроилов назначен на государственную должность

·0·Общество
Новые назначения: юморист Шукурилло Исроилов назначен на государственную должность

В управлении культуры города Ташкента обновился руководящий состав. Известный мастер слова Шукурилло Ахмадкулович Исроилов назначен заместителем начальника управления.

Должность начальника управления доверена Бекзоду Бахром угли Бахромову.

Министр культуры Озодбек Назарбековсообщил, что новые руководители были официально представлены коллективу на собрании, состоявшемся 21 августа.

Какие изменения произошли в руководстве?

  • Бекзод Бахром угли Бахромов — начальник управления культуры города Ташкента;

  • Шукурилло Ахмадкулович Исроилов — заместитель начальника управления.

Новые назначения: юморист Шукурилло Исроилов назначен на государственную должность

Новые назначения в управлении культуры города Ташкента

Должность

Назначенное лицо

Сфера деятельности

Начальник управления

Бекзод Бахром угли Бахромов

Культура и административное управление

Заместитель начальника

Шукурилло Ахмадкулович Исроилов

Известный мастер слова, артист эстрады и театра

Ответственный за объявление

Озодбек Назарбеков

Министр культуры Республики Узбекистан

Дата представления

21 августа

Состоялось официальное представление руководителей

Какие задачи стоят перед новыми руководителями?

Дальнейшее развитие культурной жизни Ташкента, координация проектов в данной сфере и эффективная организация деятельности учреждений культуры станут одними из важных задач нового руководства.

Как кадровые изменения в управлении культуры города Ташкента повлияют на новые инициативы и проекты в сфере культуры, станет известно со временем.

Как вы считаете, какое положительное влияние на развитие культурной жизни столицы окажет приход на руководящие должности деятелей искусства с многолетним сценическим опытом?

Оставляйте свои мнения в комментариях и прямо сейчас делитесь этой важной новостью о назначениях с любителями искусства!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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