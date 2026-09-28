В Английской Премьер-лиге перед зимним трансферным окном зреет настоящая сенсация. Британская пресса сообщает, что лондонский «Челси» задействовал беспрецедентный трансферный план по приобретению защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Ҳусанова. Нацеленные на решение проблем в защитной линии, лондонцы намерены заполучить 22-летнего узбекского футболиста уже зимой и готовят сразу несколько предложений.

Согласно первому варианту, «аристократы» выдвигают идею прямого обмена — рокировки — французского правого защитника Мало Гюсто, который давно находится на прицеле у наставника «горожан» Энцо Марески, на Ҳусанова. Если «Манчестер Сити» не согласится на эту сделку, «Челси» готов выплатить за Абдукодира наличными 80 миллионов фунтов стерлингов (почти 95 миллионов евро). В случае осуществления этого трансфера наш соотечественник станет одним из самых дорогих защитников в истории мирового футбола.

«Отступные в 80 миллионов, рокировка с Гюсто и требования Лондона»: 5 главных пунктов трансфера

Самые важные официальные детали вокруг зимних трансферных обсуждений Абдукодира Ҳусанова:

Два разных предложения от «Челси»: Лондонцы подготовили вариант с рокировкой или выплатой рекордной суммы напрямую ради заполучения Ҳусанова;

Обмен на Мало Гюсто: Талантливый французский фланговый защитник, которым интересуется Мареска, может быть отправлен в Манчестер в обмен на Ҳусанова;

Отступные в 80 миллионов фунтов: В случае отказа «Сити» попытаются убедить наличными в размере 80 миллионов фунтов;

Топ-3 защитника АПЛ: В аналитических рейтингах узбекский легионер признается одним из трех сильнейших защитников Премьер-лиги;

Полная поддержка болельщиков: Фанаты «Челси» в социальных сетях активно поддерживают планы клуба, веря, что Ҳусанов принесет команде скорость, физическую силу и точность передач.

Сравнение предложений «Челси» по трансферу Ҳусанова

Таблица двух сценариев трансфера, подготавливаемых лондонским клубом:

Параметры предложения Вариант 1: Рокировка (Обмен) Вариант 2: Прямая рекордная покупка Механизм сделки Мало Гюсто ↔ Абдуқодир Ҳусанов Выплата полной денежной компенсации Финансовая стоимость Трансферные права на Гюсто передаются «Сити» 80 миллионов фунтов стерлингов (рекордные отступные) Выгода для «Сити» Мареска получает желаемого правого защитника под свой стиль Укрепление финансового фэйр-плей за счет продажи защитника Прибыль «Челси» Усиление центра защиты без трат наличных средств Приобретение одного из самых дорогих и надежных защитников в истории Роль Ҳусанова Неизбежное место в основе в системе с 3 защитниками Алонсо Новая звезда клуба и лидер обороны

Футбол и рыночная экспертиза: Почему Ҳусанов стоит 80 миллионов фунтов?

Выводы британских скаутов, трансферных инсайдеров и тактических специалистов:

«Уникальная физическая сила и культура современных пасов»: Ҳусанов обладает всеми качествами, требуемыми от центрального защитника сегодняшнего дня — он способен соревноваться со спринтерами Премьер-лиги с наивысшей скоростью, крепок как стена в единоборствах и демонстрирует высокую точность в выполнении диагональных передач на дальние дистанции;

Логика рокировки Мало Гюсто: В то время как «Сити» нуждается в быстром защитнике на правый фланг, предложение Гюсто может быть выгодно обеим сторонам; однако, поскольку «горожане» стремятся сохранить Абдукодира как свой долгосрочный проект, вариант с отступными в 80 миллионов фунтов с высокой долей вероятности станет основным планом;

Эпоха в мировом футболе: Покупка за 80 миллионов фунтов поставит Ҳусанова в один ряд с Йошко Гвардиолом и Гарри Магуайром в качестве самых дорогих защитников в истории — а это свидетельствует о том, что узбекский футбол на глобальном рынке стал главной целью мировых грандов.

Как вы думаете, согласится ли «Манчестер Сити» на обмен с Мало Гюсто или «Челси» придется потратить наличными 80 миллионов фунтов за Абдукодира Ҳусанова? Считаете ли вы переезд Ҳусанова в Лондон новым шагом к росту в его карьере? Оставляйте свои личные аналитические мнения и комментарии, а также делитесь самой громкой трансферной новостью узбекского футбола на мировом уровне со всеми болельщиками!