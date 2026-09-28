«Челси» готовит трансфер Ҳусанова: гарантия основного состава от Алонсо!

·80·Спорт
«Челси» готовит трансфер Ҳусанова: гарантия основного состава от Алонсо!

По мере приближения зимнего трансферного окна в Английской Премьер-лиге конкуренция между крупными клубами переходит в активную фазу. По информации известного британского инсайдера, журналиста Саймона Филлипса, лондонский «Челси» начал серьезную работу над трансфером защитника «Манчестер Сити» Абдукодыра Ҳусанова. В настоящее время 22-летний узбекский футболист потерял постоянное место в основном составе «горожан» под руководством Энцо Марески и остался в запасе на последние два матча, из-за чего уже в январе может сменить команду.

Наставник «аристократов» Хаби Алонсо намерен убедить Абдукодыра перебраться в Лондон, пообещав ему важную роль в своей тактической схеме с тремя центральными защитниками и гарантированное место в стартовом составе. В ближайшие дни лондонский клуб планирует связаться с агентами футболиста для официального обсуждения финансовых и юридических условий трансфера.

«Призыв Алонсо, дни в запасе и лондонский вариант»: 5 главных пунктов трансфера

Самые важные факты зимней трансферной шумихи вокруг Абдукодыра Ҳусанова:

  • Зимний план «Челси»: Лондонцы предпринимают официальные шаги по покупке защитника «Манчестер Сити» уже в январе;

  • Четкое обещание от Хаби Алонсо: Испанский специалист гарантирует 22-летнему футболисту регулярную игровую практику и место в основе;

  • Пребывание в запасе при Мареске: То, что Ҳусанов остался на скамейке запасных в последних 2 матчах чемпионата, резко повысило вероятность его ухода из клуба;

  • Преимущество тактической универсальности: Способность игрока действовать не только в центре, но и на правом фланге идеально подходит под роль правого центрального защитника (РКБ) в схеме Алонсо с тремя защитниками;

  • Статус титулованной звезды: Выиграв с «Сити» Кубок Англии и Кубок лиги, Ҳусанов уже доказал свой высокий класс в Англии.

Борьба за Ҳусанова: сравнение ситуации в «Манчестер Сити» и предложения «Челси»

Характеристика перспектив узбекского футболиста в двух английских грандах:

Важные критерии и показатели

«Манчестер Сити» (Нынешняя команда)

«Челси» (Предлагаемый проект)

Главный тренер и отношение

Энцо Мареска (Оставил в запасе в последних 2 матчах)

Хаби Алонсо (Лично заинтересован в трансфере)

Игровая практика и статус

Игрок ротации в условиях высокой конкуренции

Гарантированное постоянное место в основе

Тактическая схема и совместимость

Строгая позиционная модель с четырьмя защитниками

Активная прессинг-схема Алонсо с 3 защитниками

Предполагаемая позиция

Центральный защитник (КБ)

Правый центральный защитник (РКБ) и универсальная роль

Сроки трансфера и план

Контракт действует, но ожидается предложение

Закрытие трансфера в январское зимнее окно

Футбол и трансферная экспертиза: почему Ҳусанов — идеальный выбор для Хаби Алонсо?

Выводы обозревателей, скаутов и тактических аналитиков европейского футбола:

  • «Скорость и агрессия под стиль Хаби Алонсо»: Испанский тренер требует от центральных защитников не просто обороны, а высокой скорости, физической мощи и умения начинать атаки; непревзойденная сила Ҳусанова в единоборствах и способность быстро возвращаться назад считаются необходимым оружием для высокого прессинга Алонсо;

  • Игровая практика — залог сборной и будущего: Избыток звезд в «Сити» и возможное засиживание в запасе могут негативно сказаться на 22-летнем таланте; переход в «Челси» и регулярные выступления по 90 минут позволят Ҳусанову войти в число самых дорогих защитников мира;

  • Большая январская сделка: Усиление центра обороны стало для лондонцев приоритетной целью; несомненно, переговоры с агентом Ҳусанова в кратчайшие сроки займут первые полосы английской прессы.

По вашему мнению, должен ли Абдукодыр Ҳусанов остаться в «Манчестер Сити» и бороться за место в основе, или правильным решением будет в ответ на призыв Хаби Алонсо немедленно отправиться в «Челси»? Сможет ли игровой стиль лондонской команды еще ярче раскрыть сильные стороны нашего соотечественника? Оставляйте свой анализ и мысли в комментариях и делитесь самой горячей трансферной новостью узбекского футбола со всеми болельщиками!

Абдукодыр ҲусановЧелсиМанчестер СитиАнглийская Премьер-лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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