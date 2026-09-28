Феруза Казакова одержала победу и в полуфинале встретится с олимпийской чемпионкой

·82·Спорт
Феруза Казакова одержала победу и в полуфинале встретится с олимпийской чемпионкой

В японском городе Айти-Нагоя боксерские соревнования 20-х Азиатских игр входят в самую жаркую и напряженную фазу. Защищающая честь нашей страны чемпионка Азии в весовой категории до 51 кг Феруза Казакова в четвертьфинале вышла на ринг против вице-чемпионки континента, представительницы Северной Кореи Ан Кум Бёль. В бескомпромиссном и проходившем на высоких скоростях бою наша соотечественница за счет своего высокого мастерства, комбинационных атак и безупречного чувства дистанции добилась полного превосходства и единогласным решением судей оформила уверенную победу со счетом 5:0.

Благодаря этой яркой победе Казакова гарантировала себе как минимум бронзовую медаль, а в полуфинале поспорит за путевку в финал против чемпионки Олимпиады Париж-2024, опытной китаянки Ву Юй. Также болельщиков в дневной программе ждет еще одно важное противостояние — принципиальная схватка в весе до 75 кг между Азизой Зокировой и казахстанкой Натальей Богдановой.

«Преимущество 5:0, гарантированная медаль и испытание олимпийской чемпионкой»: 5 главных пунктов важной победы

Самые важные официальные сведения о четвертьфинальном бое Ферузы Казаковой и следующем этапе:

  • Абсолютное превосходство со счетом 5:0: Доминировавшая во всех раундах Феруза Казакова единогласным решением судей одолела представительницу Северной Кореи;

  • Гарантированная медаль Азиатских игр: Победа в четвертьфинале обеспечила нашей соотечественнице как минимум бронзовую награду и путевку в полуфинал;

  • Олимпийская чемпионка в полуфинале: Теперь узбекистанская боксерша поборется за путевку в финал с обладательницей золотой медали Олимпиады Париж-2024, грозной фавориткой из Китая Ву Юй;

  • Мастерство Ан Кум Бёль было сломлено: Сильный прессинг со стороны северокорейской соперницы — призерки чемпионата Азии — не выдержал быстрых ударов Казаковой;

  • Очередное узбекско-казахское дерби: Бой Азизы Зокировой против казахстанки Натальи Богдановой в весе до 75 кг станет следующим центральным событием дня.

Азиатские игры «Айти-Нагоя-2026»: Сравнение показателей четвертьфинала в весе до 51 кг

Классификация официальных показателей боя Ферузы Казаковой и Ан Кум Бёль:

Параметры и критерии боя

Феруза Казакова (Узбекистан)

Ан Кум Бёль (Северная Корея)

Спортивный статус и титулы

Чемпионка Азии, призер чемпионата мира

Серебряный призер чемпионата Азии

Весовая категория

-51 кг (Женский бокс)

-51 кг (Женский бокс)

Итоговое решение судей

5 : 0 (Единогласная абсолютная победа)

Поражение (выбыла из турнира)

Тактическое превосходство на ринге

Быстрый футплит (передвижение), точные серии ударов на контратаках

Склонность к прямолинейным атакам, пропуск ударов

Достигнутый статус на турнире

Участница полуфинала (Гарантирована как минимум бронзовая медаль)

Остановлена на стадии четвертьфинала

Соперница по следующему этапу

Ву Юй (Китай — чемпионка Олимпиады Париж-2024)

Бокс и экспертный анализ: Почему полуфинал Ферузы Казаковой станет самым кульминационным боем турнира?

Выводы международных обозревателей бокса, тренеров и спортивных экспертов:

  • «Школа узбекского бокса против олимпийской вершины»: Китаянка Ву Юй является не только олимпийской чемпионкой, но и главным гегемоном своего веса во всей Азии; выход Ферйзы на эту стадию со счетом 5:0 показывает, что она выйдет на ринг против китайской звезды исключительно за золотом;

  • Безупречная дистанция против северокорейского стиля: Ан Кум Бёль была очень мощной и непрерывно давящей физически соперницей; Казакова сломала ее не в силовой борьбе, а с помощью умной работы ног, хладнокровных контратак и левого джеба;

  • Ожидаемое противостояние Азизы Зокировой: Бой Азизы Зокировой против Натальи Богдановой также имеет решающее значение для нашей сборной и еще больше укрепит позиции национальной команды в общекомандном медальном зачете.

А как вы думаете, сможет ли Феруза Казакова победить олимпийскую чемпионку Парижа Ву Юй в полуфинале и выйти в финал на ринге в Айти-Нагоя? Какой результат вы ждете от боя Азизы Зокировой и казахстанки Натальи Богдановой? Оставляйте свои личные прогнозы в комментариях и делитесь анализом исторического шествия узбекских боксеров со всеми болельщиками!

Феруза КазаковаАйти-Нагоя 2026Азиатские игрыАзиза Зокирова
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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