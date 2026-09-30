На торжественной встрече Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с героями шахматной Олимпиады произошел один из самых трогательных и исторических моментов. Каракалпакская спортсменка Селби Какишова, проявившая высочайшую стойкость на Парашахматной олимпиаде и ставшая обладательницей бронзовой медали, не смогла скрыть своего волнения при встрече с главой государства лицом к лицу. «Сегодня мне посчастливилось увидеть свою самую большую мечту — Вас. Я Ваша каракалпакская дочь, Ваш ребенок», — искренне выразила свою благодарность молодая парашахматистка. В качестве подарка от Президента ей были торжественно вручены ключи от современного легкового автомобиля Volkswagen, 2-комнатной уютной квартиры и единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 долларов США. Кроме того, глава государства лично прикрепил к груди спортсменки высокую государственную награду.

«Высокое признание, сертификат на 50 тысяч долларов и слезы родителей»: 5 основных пунктов

Самые важные факты о церемонии награждения Селби Какишовой на государственном уровне:

Историческая бронза в парашахматах: Селби Какишова достойно защитила честь Узбекистана на Всемирной парашахматной олимпиаде и заняла 3-ступень пьедестала почета;

«Volkswagen», квартира и $50 000: Каракалпакской девушке-героине вручили новую 2-комнатную квартиру, автомобиль зарубежной марки и денежную премию в размере 50 тысяч долларов;

Исполнение заветной мечты: Спортсменка со слезами на глазах рассказала, что годами мечтала о личной встрече с Президентом и считает себя ребенком главы государства;

Особое внимание к молодежи Каракалпакстана: Селби от имени всей молодежи региона выразила благодарность Президенту за его недавний визит в Каракалпакстан и создаваемые для молодежи условия;

Награждена государственным орденом: Шавкат Мирзиёев собственными руками прикрепил государственный орден на грудь девушки-парашахматистки.

Классификация государственных наград, врученных в связи с награждением Селби Какишовой

Виды материальных и духовных подарков, врученных обладательнице бронзовой медали Парашахматной олимпиады:

Направление поощрения Врученные награды и подарки Социальное и психологическое значение Подарок в виде недвижимости Современная 2-комнатная уютная квартира (жилье) Гарантия самостоятельной жизни, социального обеспечения и семейного благополучия Транспортное средство Новый легковой автомобиль марки «Volkswagen» Удобство для свободного и безопасного передвижения спортсменки Финансовое поощрение 50 000 долларов США (со специальным сертификатом) Полная оценка тяжелого труда и инвестиция в будущее Высшее государственное признание Почетный орден/медаль, лично врученные Президентом Символ высокого статуса молодежи с ограниченными возможностями в обществе Региональное значение Мощный сигнал, посланный Каракалпакской школе параспорта Вывод женского и молодежного спорта в регионе на новый этап

Социальная и инклюзивная экспертиза: Почему победа Селби важна для общества?

Выводы социологов, международных экспертов по параспорту и общественных деятелей:

«Возможности могут быть ограничены, но воля безгранична»: Подъем Селби Какишовой на мировой пьедестал показал, что если человек ставит перед собой четкую цель, любые физические ограничения можно преодолеть с помощью разума и воли; это не только спортивный результат, но и мощный моральный пример для тысяч людей с ограниченными возможностями;

Торжество равенства и инклюзивного общества: Награждение государством паралимпийцев и парашахматистов наравне со здоровыми атлетами (квартира, машина и 50 тысяч долларов) является ярким доказательством того, что принципы социальной справедливости и инклюзивности в Узбекистане работают не на словах, а на деле;

Огромная мотивация для молодежи Приаралья: Столь высокое чествование молодой каракалпакской девушки из отдаленного региона, ее открытое и искреннее общение с Президентом многократно усиливают веру молодежи Приаралья в собственные силы и поддержку государства.

Как вы думаете, какой стимул придаст развитию инклюзивного спорта в нашей стране поощрение наших параспортсменов столь высокими государственными наградами? Какие пожелания у вас есть к нашей волевой молодежи, такой как Селби Какишова? Оставляйте свои личные поздравления и мнения в комментариях, а также делитесь этим вдохновляющим анализом, ставшим нашей национальной гордостью, со своими близкими!