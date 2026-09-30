Xiaomi представила датчик открытия дверей и окон нового поколения со сроком службы до трех лет

·27·Технологии
Xiaomi представила датчик открытия дверей и окон нового поколения со сроком службы до трех лет

Компания Xiaomi анонсировала новое поколение датчика открытия дверей и окон Дур анд Виндов Сенсор 3, предназначенного для экосистемы умного дома. Согласно данным иксбт.ком, это новое устройство демонстрирует значительно улучшенные технические характеристики и рекордную автономность по сравнению с предыдущими поколениями. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Сборка данного датчика запланирована на 12 октября. На начальном этапе краудфандинга новый продукт будет предлагаться по цене всего 44 юаня, а его последующая рекомендованная розничная цена ожидается на уровне 49 юаней. Несмотря на низкую стоимость, устройство предлагает важные удобства для повседневного использования.

Технические инновации и энергоэффективность

Главное отличие устройства от предыдущего поколения заключается в переходе на туннельный магниторезистивный датчик, обладающий более высокой чувствительностью, чем традиционный датчик Холла. Производитель отмечает, что такое изменение позволило повысить скорость реакции на сигнал и значительно снизить энергопотребление.

В результате срок службы устройства, работающего от обычной батарейки КР2032, был резко увеличен. Если пользователь совершает в среднем до 30 срабатываний в день, датчик способен проработать на одном заряде не один год, а до трех лет. При низком уровне заряда батареи приложение Mi Home своевременно отправит пользователю соответствующее уведомление.

Роль в системе умного дома

Дур анд Виндов Сенсор 3 можно устанавливать не только на двери и окна, но и на различные выдвижные ящики и дверцы шкафов. При подключении через устройства с поддержкой технологии Bluetooth Mesh владельцы получают возможность удаленно следить за состоянием датчиков.

Также пользователи могут отслеживать, сколько раз в день открывались двери и как долго они оставались в открытом или закрытом состоянии. Новый продукт поддерживает технологию HyperOS Коннект и позволяет создавать различные сценарии автоматизации через приложение Mi Home.

Сценарии автоматизации и особенности

С помощью этого датчика можно легко настроить умные сценарии в доме. Например, свет может включаться автоматически при открытии двери, а кондиционер — выключаться при открытии окна. В сочетании с другими датчиками температуры, влажности или протечки воды можно получать уведомления о необходимости закрыть окно, если начался дождь или повысилась влажность в помещении.

В устройстве предусмотрены специальные уведомления о некорректном открытии или закрытии двери или окна, а также о случаях, когда они остаются открытыми слишком долго. Стоит отметить, что по сравнению с предыдущей версией новое устройство лишено датчика освещенности, однако его размеры стали более компактными.

XiaomiУмный домДатчикТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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