Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высоко оценил то, как звезда «Барселоны» Ламин Ямаль ставит интересы команды выше личного мастерства. В матче, прошедшем на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, испанцы одержали крупную победу над Хорватией, забив четыре безответных мяча. Благодаря этому успеху действующие чемпионы мира довели свою впечатляющую беспроигрышную серию до 40 матчей. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Встреча началась для хозяев очень удачно, и вингер «Барселоны» открыл счет уже на 70-й секунде игры. Как сообщает GOAL.ком, этот быстрый гол стал самым быстрым в карьере футболиста, побив результат матча трехдневной давности против Англии на «Уэмбли». Несмотря на то, что хорваты вскоре восстановили равновесие, хозяева поля удержали преимущество.

Командная игра и голы Ямаля

Ближе к концу первого тайма воспитанник «Барселоны» снова проявил себя, отдав точную передачу партнеру. После его выверенного навеса в штрафную площадь Марк Пубиль снова вывел Испанию вперед. На 63-й минуте матча Ямаль забил свой второй гол. Удар в ближний угол застал врасплох его одноклубника Доминика Ливаковича. В конце второго тайма вышедший на замену Нико Уильямс довел счет до 4:1, установив окончательный результат.

В послематчевом интервью телеканалу ТВЭ Луис де ла Фуэнте особо отметил, что молодой футболист работает на благо команды. По словам тренера, Ямаль направляет свой личный талант на успех коллектива, и такая скромность делает игрока еще более великим. Главный тренер добавил, что его любят в команде и все счастливы иметь такого талантливого игрока.

Клубный опыт и будущие цели

После игры сам Ламин Ямаль рассказал, как забил второй гол. По его словам, ему помогло то, что он хорошо знает вратаря Доминика Ливаковича по тренировкам. Нападающий признался, что вспомнил привычки голкипера и действовал исходя из этого, что и принесло результат.

В настоящее время Ламин Ямаль находится в великолепной спортивной форме. 11 голов и 7 результативных передач в последних восьми матчах за клуб и сборную являются ярким тому подтверждением. Эти блестящие выступления и стабильные результаты делают футболиста серьезным претендентом на «Золотой мяч» 2026 года, который будет вручен в следующем месяце.