Лионель Скалони начал тактическую перестройку сборной Аргентины

·3·Спорт
Лионель Скалони начал тактическую перестройку сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони готовится к новому этапу после завершения международной карьеры легендарного нападающего Лионеля Месси. Как сообщает Goal.com, перед товарищеским матчем против Боливии в Кордове тренер намерен кардинально изменить игровой стиль команды и протестировать новые тактические решения. Об этом сообщает портал Goal.com.

Как известно, 39-летний Лионель Месси в конце августа объявил о завершении своей карьеры на международном уровне. Тем не менее, на следующей неделе он официально выйдет на поле в специальном прощальном матче против сборной Бенина на стадионе «Монументаль». По этой причине для аргентинцев это станет первым серьезным испытанием в переходный период.

Легендарный номер временно останется без владельца

Стало известно, что символическая футболка с 10-м номером Лионеля Месси в сборной временно останется без владельца в ближайших играх. На пресс-конференции в Кордове Лионель Скалони подтвердил, что не намерен сразу передавать этот номер другому футболисту и не отдаст его никому, пока легендарный капитан официально не попрощается с командой.

«Мы не обязаны кому-либо отдавать этот номер на данные матчи, поэтому до прощальной игры Лео мы никому его не предоставим», — приводит слова Скалони Goal.com. Тренер также добавил, что вопрос о том, кто будет носить этот крайне ответственный номер в будущем, пока не решен.

Эра новых тактических поисков

Заменить футболиста, который забил 125 голов за сборную и остается лучшим бомбардиром в истории страны, — огромная задача для тренера. Скалони признает, что команда должна адаптироваться к другому стилю игры и развиваться тактически.

«Мы найдем способ играть иначе. Товарищеские матчи нужны именно для этого — для проведения экспериментов», — сказал наставник сборной Аргентины. При этом было подчеркнуто, что основная философия команды — контроль центра поля — сохранится, и от этого они будут отталкиваться при адаптации под соперника.

Лионель МессиЛионель СкалониАргентинаФутболТактика
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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