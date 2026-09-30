В Мирабаде в отношении отца-неплательщика алиментов приняты меры, задолженность взыскана

·1·Общество
В Мирабаде в отношении отца-неплательщика алиментов приняты меры, задолженность взыскана

Забота о надлежащем содержании и будущем ребенка — одна из важнейших обязанностей каждого родителя. Особенно алиментные выплаты имеют важное значение для повседневных потребностей ребенка, его воспитания, образования и взросления в достойных условиях.

Согласно судебному приказу Мирабадского межрайонного суда по гражданским делам, с должника Б.Г. Эрматова в пользу взыскательницы А.Р. Эрматовой на содержание одного ребенка было установлено взыскание алиментов ежемесячно в размере 1/4 части его заработной платы и иных доходов.

Однако должник в период с 1 декабря 2024 года по 1 сентября 2026 года не исполнял алиментные обязательства и уклонялся от выплаты средств, назначенных на содержание ребенка. В результате образовалась задолженность по алиментам в размере 13 894 тыс. сумов.

Несмотря на неоднократные разъяснения должнику в ходе исполнительных действий о необходимости выполнения своих обязательств, задолженность по алиментам погашена не была.

В связи с этим к должнику были приняты меры в установленном законодательством порядке. В частности, в соответствии с решением Мирабадского районного суда по уголовным делам от 10 сентября 2026 года на основании статьи 474 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Алименты, выплачиваемые на ребенка — это не просто долг. Это средства, необходимые для сегодняшних потребностей и завтрашнего будущего ребенка. Поэтому важно, чтобы каждый родитель сводобно и добросовестно выполнял свои обязательства перед ребенком.

Ведь содержание ребенка — это не то обязательство, которое можно отложить. Право ребенка должно быть обеспечено своевременно.

Мирабадский межрайонный судБ.Г. ЭрматовА.Р. ЭрматоваАлименты
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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