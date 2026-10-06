В Джизаке обнародовали новые подробности дела об изнасиловании 10-летнего ребенка

·76·Узбекистан
В Джизаке обнародовали новые подробности дела об изнасиловании 10-летнего ребенка

Ранее сообщалось, что в городе Джизак в отношении 10-летнего ребенка было совершено сексуальное насилие, а подозреваемый впоследствии скончался. Детский омбудсман предоставил дополнительную информацию по данному инциденту.

Согласно предварительным данным, был выявлен факт сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего ребенка, 2016 года рождения. Об этом правоохранительным органам сообщил близкий родственник потерпевшего.

В настоящее время по данному факту продолжаются дознание и следственные действия. По предварительным данным, подозреваемый А.Р. покончил жизнь самоубийством после проведения процессуальных действий.

В рамках следствия изучаются все детали происшествия, в том числе другие обстоятельства, связанные с инцидентом. Также ожидаются результаты назначенной экспертизы.

5 октября на несовершеннолетнего ребенка Джизакским городским центром социальных услуг «Инсон» был открыт кейс. Ребенок прошел первичную оценку, были приняты меры по оказанию ему психологической помощи.

В настоящее время несовершеннолетний ребенок помещен в безопасное место. Принимаются необходимые меры по защите его прав и законных интересов, обеспечению безопасности и стабилизации его психологического состояния.

Сообщается, что после получения заключения экспертизы на основании ее результатов будут определены дополнительные меры.

ДжизакА.Р.центр социальных услуг Инсонсексуальное насилие
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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