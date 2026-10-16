В Ташкенте участились жалобы на качество горячей воды

·34·Общество
В Ташкенте участились жалобы на качество горячей воды

Жители Мирабадского, Яккасарайского, Шайхантахурского, Чиланзарского и Юнусабадского районов Ташкента жалуются на необычный химический запах от горячей воды и её качество. В связи с ситуацией были отобраны пробы воды и начаты лабораторные исследования. Об этом сообщила компания Veolia Energy Tashkent.

По данным компании, после поступления обращений от граждан специалисты оперативно выехали на места и взяли пробы горячей воды. Они пройдут химико-бактериологический и органолептический анализ. Сообщается, что после завершения проверок результаты будут обнародованы.

В пояснении “Veolia Energy Tashkent” отмечается, что компания занимается доставкой и распределением тепловой энергии и горячей воды до подвалов жилых домов. Сетевую же воду в эти районы подает внешний поставщик — АО «Ташкентская ТЭЦ».

Также данные о качестве воды были направлены предприятию-поставщику. Планируется принятие срочных мер по нормированию технологического процесса и промывке магистральных сетей.

В компании заявили, что ситуация находится под контролем и совместно с поставщиком проводятся необходимые работы по нормализации качества водоснабжения.

На данный момент окончательные результаты лабораторных исследований не опубликованы. В связи с этим пока невозможно сделать точный вывод о причине запаха воды и его влиянии на здоровье человека.

Veolia Energy TashkentТашкентская ТЭЦМирабадЯккасарай
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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