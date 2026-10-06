Директор, проведший мероприятие в Орде Худояр-хана, наказан

На территории исторической Орды Худояр-хана в городе Коканде было проведено развлекательное мероприятие без соответствующих согласований. В связи с этим к директору государственного музея-заповедника «Коканд» было применено дисциплинарное взыскание.

Как сообщает Агентство культурного наследия, 3 октября на территории Орды Худояр-хана под названием «A.klub» было организовано мероприятие с участием женщин «Чопон пати». Однако данное мероприятие не было согласовано с агентством в установленном порядке.

Согласно действующим требованиям, культурно-просветительские, массовые и другие мероприятия, проводимые в государственных музеях и музеях-заповедниках, должны предварительно согласовываться с Агентством культурного наследия.

Поскольку Орда Худояр-хана является объектом культурного наследия, при организации любых мероприятий на ее территории требуется соблюдение правил сохранения исторического облика, охраны объекта и его использования.

По данным агентства, директор музея-заповедника М. Мавлонкулов за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей был наказан «выговором» на основании статьи 312 Трудового кодекса.

Агентство культурного наследия заявило, что в дальнейшем усилит контроль за мероприятиями на территориях исторических объектов и музеев-заповедников.